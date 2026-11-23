Анна Седокова, Виктория Лопырева и Милана Тюльпанова Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Москве в легендарном отеле «Метрополь» прошла церемония вручения премии Voice Man Awards. Награду в разных номинациях вручают знаменитым мужчинам. Но по традиции на ковровой дорожке блистали звёздные красавицы в откровенных нарядах. Все гости придерживались дресс-кода — black tie & gold.

Анна Седокова, обожающая все сексуальное и максимально открытое, вышла в корсетном прозрачном наряде, подчеркнувшим пышные формы. Образ 43-летняя исполнительница дополнила прозрачными перчатками и меховой накидкой. Не обошлась Анна и без пикантных деталей: под платьем можно была наблюдать чулки. Впрочем, белье тоже было на месте.

Звезды на премии Voice Man Awards

Анна Седокова Фото: Евгения ГУСЕВА.

Милана Тюльпанова, которая минувшим летом во второй раз вышла замуж, эпатировала публику откровенным декольте. 33-летняя Милана появилась в боди с глубоким вырезом, которое сочетала с кожаной юбкой в пол. Тюльпанова рассказала, что со вторым супругом она познакомилась год назад в свой день рождения 19 августа. А еще через год (то есть в 2026-м) они поженились в тот же день. По словам Миланы, благодаря мужу она полюбила себя и стала увереннее. Сейчас дочь покойного сенатора уверена, что многие проблемы возникают, как раз от нелюбви к себе.

Милана Тюльпанова Фото: Евгения ГУСЕВА.

43-летняя Виктория тоже блеснула пышным бюстом. Светская львица выбрала классическое вечернее платье с корсетом и баской и дополнила его золотой микросумочкой Chanel. Наряд подчеркнул точёную фигуру статной Лопыревой.

Виктория Лопырева Фото: Евгения ГУСЕВА.

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