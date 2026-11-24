Андрей Чибис Фото: пресс-служба правительства Мурманской области

Впервые за пять лет в России задержан действующий губернатор. Глава Мурманской области Андрей Чибис прилетел в Москву с важной рабочей задачей. Но как только самолет опустился в Шереметьеве, чиновника «приняли» оперативники МВД.

После этого в СМИ начали появляться противоречивые сообщения о задержании губернатора. Через полтора часа их официально подтвердили в главном управлении МВД: Андрей Чибис задержан по крупнейшему коррупционному делу. Речь о сумме, превышающей миллиард рублей!

- Группе лиц инкриминируется хищение бюджетных денежных средств Министерства строительства Мурманской области в сумме свыше 39 миллионов рублей, растрата бюджетных средств Министерства транспорта Мурманской области, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск в сумме свыше 1 млрд рублей, а также незаконные валютные операции, - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

ЗА ЧТО ЗАДЕРЖАЛИ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЖДАТЬ ЛИ АРЕСТА?

В ближайшие 48 часов полиция проведет необходимые следственные действия – за это время либо материалы дела должны быть поданы в суд для ареста, либо задержанного отпускают. В случае с задержанием губернатора, можно с уверенностью говорить – вопрос об аресте будет поставлен.

Но главный вопрос в другом – что за дорога довела молодого и перспективного губернатора Андрея Чибиса до задержания?

Жители Мурманской области эту историю знают давно и хорошо. Речь о трассе между Апатитами и Кировском. За последние годы число туристов в этом направлении выросло в разы (в 2026 губернатор приводил цифры – за семь лет в три с половиной раза). Развитие региона, который Чибис собирался сделать «столицей Арктики», требовало модернизации трассы.

В 2023 году Чибис обещал – к 2025-му работы закончатся. Делов-то – всего 18 километров! Но к 2025 дело не тронулось с мертвой точки. Работы даже не начались. В ответ на справедливый гнев местных жителей глава региона ответил: разработанный проект оказался не соответствующим реальности: «делать, как заложено, просто нельзя». Бывшему замминистра строительства и ЖКХ вроде бы виднее. Сроки сдвинули на 2027-й. В начале этого года Чибис обещал людям: «виновных достанем». Хотя заметил, что «в стране их уже нет».

Впрочем, от грозных слов дорога строиться не начала. А над губернатором начали сгущаться тучи – в мае 2026 в московские изоляторы попали бывший глава правительства Мурманской области Ашот Балумян и мурманский бизнесмен Оганес Шанкоян. Их обвинили в «незаконных валютных операциях». Совпадение или нет - формулировка, точь-в-точь как в сообщении о задержании Чибиса.

Финальным аккордом в ситуации вокруг многострадальной трассы Апатиты – Кировск стало совещание в правительстве региона 29 октября 2026 года. Власти снова «отложили» дорогу. Снова на два года – до 2029-го.

Но выполнять это обещание будет уже другой губернатор…

БИОГРАФИЯ АНДРЕЯ ЧИБИСА

Андрей Чибис родился 19 марта 1979 года. Окончил институт Московского университета потребительской кооперации в Чебоксарах по специальности «юриспруденция». Занимался юридической практикой, но уже в 2004 году стал советником губернатора Рязанской области.

С 2006 года ушел в исполнительную власть – сначала работал в Министерстве регионального развития, в 2007 перешел в Федеральное агентство по строительству и ЖКХ, в 2008 ненадолго ушел в коммунальный бизнес. Вернулся в 2013, став замминистра строительства и ЖКХ России. Среди инициатив, над которыми Чибис работал – закон, обязывающий платить собственников жилья за капремонт, проект по комфортной городской среде, по которому мелкие горда и поселения до сих получают гранты на благоустройство.

21 марта 2019 года президент предложил Чибису возглавить Мурманскую область, а в сентябре был официально избран голосованием. Перспективный молодой управленец хотел превратить регион, в котором до 2021 года не строились школы, в столицу Арктики. Предлагал создать в Мурманске «искусственное солнце», чтобы освещать город полярной зимой. Курировал строительство Мурманского арктического университета. И, еще несколько лет назад, пользовался доверием федерального центра – в 2024-м Чибис возглавил рабочую группу Государственного совета России по развитию Арктики. Был придуман красивый лозунг – «На Севере – жить!»

А вот с его реализацией были проблемы. Не смотря на всю работу и то, что 2023 году, область вошла в топ-10 регионов с высокими зарплатами, отток трудоспособного населения это не остановило. По этому показателю регион был одним их худших в стране.

Кстати, в 2024 Чибис пережил покушение – его несколько раз ударил ножом некий Александр Бырданов. Причиной атаки он назвал «стечение обстоятельств». И получил 13 лет строгого режима.

КТО ПОСЛЕДНИЙ?

Последним главой региона, задержанным в России, до Чибиса был был Иван Белозерцев. Его задержали за взятки пять с половиной лет назад - 21 марта 2021. Сегодня бывший глава Пензенской области приговорен к 12 годам строгого режима.

После этого были громкие дела глав Рязанской (2022), Курской (2024) и Тамбовской областей (2024) – но все они были задержаны после снятия с постов.

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