Сергей Жорин Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Стали известны новые подробности о состоянии здоровья звездного адвоката Сергея Жорина. Ранее сообщалось, что 50-летнего кандидата юридических наук госпитализировали в Италии. По информации KP.RU, Жорин находился в Европе не на отдыхе, а в рабочей командировке.

По словам коллег, случившееся с Сергеем Жориным стало для всех полной неожиданностью. Он всегда следит за своим здоровьем, регулярно занимается спортом и выглядит подтянутым.

— На данный момент новостей немного. Нам известно, что Сергею Викторовичу сделали операцию. Сейчас он находится в больнице, — рассказали KP.RU в Московской адвокатской коллегии «Жорин и Партнеры». — Сам он пока на связь не выходил. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшие пару дней. О других обстоятельствах рассказать не можем. Обязательно передадим Сергею Викторовичу слова поддержки от вас и других людей, которые беспокоятся о его здоровье.

Единственное, что уточнили знакомые адвоката — его госпитализация никак не связана с автоаварией или другими ЧП. Речь идет о внезапном ухудшении состоянии здоровья.

Напомним, что Сергей Жорин известен как адвокат, в разные годы работавший с большим списком знаменитостей. Среди его клиентов — певцы Юрий Антонов, Лолита Милявская, Олег Газманов, юморист Евгений Петросян, продюсер Бари Алибасов, супружеская чета Иосиф Пригожин и Валерия, рэперы Джиган и Гуф, поэт Илья Резник, блогер Эдвард Бил и многие другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Наберите воздуха в грудь»: в Италии заблокировали счета Сергея Жорина из-за буквы Z в латинской транскрипции фамилии