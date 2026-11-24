Россиянин нелегалом прожил 19 лет в Таиланде. Фото: kohsamuitouristpolice @ соцсети

Туристическую полицию острова Панган сложно удивить находчивостью иностранцев, желающих задержаться в Таиланде подольше. Но этот случай стал уникальным. В густых тропических зарослях оперативники отыскали гражданина России, умудрившегося прожить в стране без документов рекордные 19 лет.

В миграционной базе королевства отшельник-нелегал не фигурировал. Выяснилось, что беглец пересек границу страны еще в 2007 году, пройдя по сухим руслам ручьев и миновав официальные пограничные пункты. С тех пор мужчина не получил ни единого официального документа.

Свой быт россиянин обустроил в хижине среди непроходимых джунглей, построенной из дерева, профнастила и циновок.

Вокруг жилища скопились кучи отходов. Однако от благ цивилизации россиянин не отказался. Возле лачуги полицейские нашли мопед, нелегал пользовался современным смартфоном с установленной сим-картой.

Россиянин проник в Таиланд нелегально еще в 2007 году, пройдя по сухим руслам ручьев и миновав официальные пограничные пункты.

Пока тайская полиция не разглашает ни имя русского «отшельника», ни его возраст.

Теперь россиянина ждет суд и принудительная высылка на родину. Кроме того, местные власти выпишут ему официальный запрет на въезд в Таиланд на 99 лет.

Ранее на Пхукете арестовали гражданку России, которая более шести лет находилась в Таиланде с просроченным разрешением на пребывание. Ее задержали по наводке информатора в кондоминиуме в курортном районе Патонг.

В августе 2024 года полиция Погнана задержала 56-летнего россиянина после жалоб местных жителей. Мужчина ночевал на улице и попрошайничал. После проверки выяснилось, что он незаконно проживал в Таиланде 1599 дней - около 4,5 лет.

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