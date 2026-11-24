Московские старшеклассники готовы начать разгадывать тайны Танзании. 11 начинающих ученых из Москвы, улетевшие покорять Африку под управлением всемирно известного путешественника Матвея Шпаро, 24 ноября начали свою научную экспедицию «Шесть лет - шесть вулканов». Обстановку с места передает специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Африке Евгений Сазонов.
- Сегодня, наконец-то, отправляемся в настоящую экспедицию. А вчера весь день был посвящен осмотру города Аруша, в котором, честно говорят, смотреть особенно и нечего… Кроме парочки довольно интересных музеев. Один краеведческий, другой посвящен культуре масаи, - рассказывает наш журналиста.
Дальше - настоящие приключение. Команда наконец-то вышла в горы. Восхождение обещает быть захватывающим.
- Гора Меру - вулкан, который дремлет, дремлет чутко. Мы будем его изучать.
В путь исследователи отправятся не одни. Иначе - никак, ведь нужно обеспечить условия для качественной работы без помех.
- Вверх мы будем идти три дня, почувствуем себя настоящими находителями. В том плане, что нас будет сопровождать большое количество местного народа - портеры (носильщики - прим.ред.) и охранники. Все это нужно для того, чтобы мы спокойно могли заниматься научной деятельностью.
Настроение у коллектива отличное, бодрое и хорошее. Именно то, что нужно для важных открытий:
- Все здоровые и рвутся изучать вулкан Меру!
Столичные школьники будут собирать пробы пела и смотреть, какие химические элементы накапливаются во мхах и лишайниках. В том числе и на вулкане Ол-Доиньо-Ленгаи, известном своей черной лавой. Образцы передадут в исследовательские институты и будут сравнивать с теми, которые ранее получены на вулканах Камчатке.
Также в планах поездка на озеро Натрон с розовой водой и экстремально щелочной средой.
КСТАТИ
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СПРАВКА КП
Экспедиция «Шесть лет - шесть вулканов» организована Департаментом образования и науки Москвы и Движением Первых.