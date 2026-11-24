Московские школьники отправились изучать африканские вулканы. ФОТО: Департамент образования и науки Москвы.

Московские старшеклассники готовы начать разгадывать тайны Танзании. 11 начинающих ученых из Москвы, улетевшие покорять Африку под управлением всемирно известного путешественника Матвея Шпаро, 24 ноября начали свою научную экспедицию «Шесть лет - шесть вулканов». Обстановку с места передает специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Африке Евгений Сазонов.

- Сегодня, наконец-то, отправляемся в настоящую экспедицию. А вчера весь день был посвящен осмотру города Аруша, в котором, честно говорят, смотреть особенно и нечего… Кроме парочки довольно интересных музеев. Один краеведческий, другой посвящен культуре масаи, - рассказывает наш журналиста.

Дальше - настоящие приключение. Команда наконец-то вышла в горы. Восхождение обещает быть захватывающим.

- Гора Меру - вулкан, который дремлет, дремлет чутко. Мы будем его изучать.

В путь исследователи отправятся не одни. Иначе - никак, ведь нужно обеспечить условия для качественной работы без помех.

- Вверх мы будем идти три дня, почувствуем себя настоящими находителями. В том плане, что нас будет сопровождать большое количество местного народа - портеры (носильщики - прим.ред.) и охранники. Все это нужно для того, чтобы мы спокойно могли заниматься научной деятельностью.

Настроение у коллектива отличное, бодрое и хорошее. Именно то, что нужно для важных открытий:

- Все здоровые и рвутся изучать вулкан Меру!

Столичные школьники будут собирать пробы пела и смотреть, какие химические элементы накапливаются во мхах и лишайниках. В том числе и на вулкане Ол-Доиньо-Ленгаи, известном своей черной лавой. Образцы передадут в исследовательские институты и будут сравнивать с теми, которые ранее получены на вулканах Камчатке.

Также в планах поездка на озеро Натрон с розовой водой и экстремально щелочной средой.

КСТАТИ

О самых интересных событиях научной экспедиции в Африке слушайте в репортажах на Радио «Комсомольская правда» (и на radiokp.ru). Подробности читайте в «Комсомолке» и на самом популярном сайте Рунета KP.RU.

СПРАВКА КП

Экспедиция «Шесть лет - шесть вулканов» организована Департаментом образования и науки Москвы и Движением Первых.