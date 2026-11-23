Фото: Андрей Цветков

В воскресенье утром из Москвы в Танзанию отправилась группа из 11 молодых ученых под управлением всемирно известного путешественника Матвея Шпаро. Так стартовала одна из самых крупных молодежных научных экспедиций последнего времени. Она выросла из другого проекта Матвея Шпаро – «Большой арктической экспедиции», в которую кроме отряда юных исследователей входили еще и «хранители истории».

В этот раз экспедиция чисто научная, хотя и требует серьезной физической подготовки – ребятам предстоит взойти на два танзанийских вулкана. Нет, здесь не будет похода на самую высокую гору Танзании - Килиманджаро, воспетую еще Эрнестом Хемингуэем. Этот вулкан исхожен вдоль и поперек как туристами, так и учеными. А вот другим высотам повезло меньше. Эту несправедливость и должны исправить российские старшеклассники. Хотя – они уже давно переросли уровень средней школы и замахнулись на высшую – побывали во многих экспедициях, провели ряд серьезных исследований, а их научными руководителями являются доктора наук. И не удивительно – 11 самородков отобрали более чем из 10 тысяч учащихся Москвы.

Займутся они изучение объектов, чьи имен даже трудно произнести, не то что покорить: Меру и Ол-Доиньо-Ленгаи.

Меру – спящий стратовулкан высотой в 4560 метров и вторая по высоте гора в Танзании. Ол-Доиньо-Ленгаи гораздо ниже – 2962 м. Зато он бодрствует и славится самой холодной на планете карбонатитовой лавой – 500-600 градусов (температура обычной превышает 1200 °C).

Но кроме вулканов у ребят еще очень большая исследовательская программа в рамках биологии, геологии, и даже этнографии (Танзания - родина знаменитого племени массаи).

- Это путешествие – только первый шаг в большом проекте, - рассказывает руководитель экспедиции, кавалер Ордена Мужества Матвей Шпаро. - За шесть лет мы планируем изучить вулканы по всему свету – от Африки до Курильских островов. И уверены – сможем принести пользу мировой науке.

- Изучать вулканы нужно, - считает научный руководитель экспедиции, кандидат наук Иван Смирнов. – Одно извержение может загрязнить планету больше, чем человечество за всю историю существования, и способно обернуться катастрофическими последствиями. Такие катаклизмы нужно уметь предсказывать. Наша задача - сделать вклад в это и другие исследования.

Ранним утром в понедельник 23 ноября группа молодых ученых благополучно добралась до Танзании.

Экспедиция "Шесть лет - шесть вулканов" организована Департаментом образования и науки Москвы и Движением Первых.