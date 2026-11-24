В Госдуме подготовили изменения к закону «О государственной поддержке кинематографии» Фото: Евгения ГУСЕВА.

Сообщается, что в Госдуме подготовили изменения к закону «О государственной поддержке кинематографии». В распоряжении ТАСС оказался документ, согласно которому с 1 марта 2027 года будут введены периоды, когда российские кинотеатры или не смогут демонстрировать иностранные фильмы, или должны будут оставлять им минимум сеансов. Периоды составят не больше (но, судя по всему, и не меньше) половины дней каждого квартала (то есть примерно 45 дней в течение трех месяцев).

Более того: прокатчики должны будут платить за получение прокатного удостоверения на иностранное кино. 5 миллионов рублей за право показа художественного фильма и 3 миллиона рублей - за право показа анимационного. И это еще не все: впоследствии они должны будут отдавать государству 10% от сборов каждого фильма каждый квартал. Предполагается, что эти средства пойдут на «мониторинг показа фильмов» - то есть на контроль за тем, что и как показывают в кинотеатрах. В документе указаны исключения: «фильмы государств ЕАЭС, лауреаты кинофестивалей из перечня правительства и фильмы, обнародованные до 1993 года».

На данный момент квотирование существует неофициально: известно, что по негласному соглашению кинотеатры показывают минимальное количество иностранных картин в новогодние и майские праздники, чтобы освободить место для российской кинопродукции.

Против этого проекта деликатно, но твердо выступила Ассоциация владельцев кинотеатров. Сейчас на главной странице ее сайта выложен текст, где объясняется позиция кинопоказчиков. Напоминается, что инициатива по квотированию голливудского кино была выдвинута режиссером Никитой Михалковым еще 17 июня 2025 года, когда он выступал перед депутатами Госдумы. И что «на тот момент негативный отзыв дали все основные участники рынка, включая Ассоциацию владельцев кинотеатров (АВК), Ассоциацию продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) и Ассоциацию кинотеатральных дистрибьюторов (АКД), а также НИФИ Минфина России.

Были сделаны выводы, что подобные инициативы приведут к: вымыванию мелкого и среднего (до 60 млн рублей кассовых сборов) иностранного кино с рынка, а основным бенефициаром станет как раз большое голливудское кино; разорению независимых дистрибьюторов, которые в первую очередь и являются закупщиками прав и дистрибьюторами этого мелкого и среднего кино; сокращению возможностей по прокату российских картин для российских продюсеров в силу ухода с рынка независимых дистрибьюторов; сокращению репертуара кинотеатров и как следствие сокращение инвестиций в открытие новых площадок и закрытие части существующих; уменьшению кинотеатральной аудитории, которая вслед за уходом большого количества фильмов из репертуара кинотеатров мигрирует в интернет, где и продолжит смотреть эти фильмы на легальных, либо на нелегальных ресурсах».

Предложение Михалкова, по мнению АВК, понятно «в свете желании «наказать» Голливуд за уход с российского рынка, однако (...) носит эмоциональный характер и не учитывает негативные последствия для киноиндустрии».

Подчеркивается, что предложение ударит не столько по Голливуду (те развлекательные американские фильмы, которые попадают в официальный российский прокат, как правило, собирают очень неплохие деньги - и плата в 5 млн рублей за прокатное удостоверение не покажется чем-то катастрофическим), а по остальному зарубежному кино, в частности, авторскому, фестивальному и жанровому, которое может просто исчезнуть с российских экранов. В частности, это картины дружественных стран - например, Китая и других членов БРИКС, «с которыми Министерство культуры РФ ведет активный диалог о налаживании связей в целях совместного кинопроизводства».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что смотреть в кино в ноябре 2026: от борьбы Айтматова с цензурой до возвращения в Панем

Советские актеры, которых обожают до сих пор: Ни одного скандала

Данила Козловский назвал главную проблему современного российского кино