Переводы на личные счета от близких родственников не попадут под налоговый контроль, зато в рисковую зону попадут лица, которые получают незадекларированные доходы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

«Нет, давай лучше наличкой». Примерно так сейчас происходит диалог, если кому-то нужно отправить крупную сумму. Эта фраза стала популярной еще весной. Тогда Минфин впервые предложил посчитать все наши денежные переводы и обложить их налогами. Но документ завис в Госдуме. Теперь его приняли во втором чтении и скоро он вступит в силу. А следить будут за всеми переводами, которые мы будем делать, начиная с января 2027 года. Но, прежде чем пугаться, давайте вникнем в детали.

Кто попадет в прицел налоговой?

Под подозрение попадет только «систематическое получение доходов от множества физических лиц». Таких товарищей банки обязаны будут выявлять. Передавать данные в Центробанк. А тот уже – в Федеральную налоговую службу. Конкретные критерии пока не ясны. Их еще должны продумать. Но один из них в Минфине уже назвали – это получение переводов на сумму свыше 2,4 млн рублей в год.

Зачем все это нужно?

Суть изменений в том, что налоговикам сейчас сложно запрашивать у банков выписки по счетам физических лиц. Нужно, чтобы против гражданина уже проходило взыскание задолженности или велась налоговая проверка. В Минфине хотят автоматизировать процесс.

Налог сразу возьмут и начислят?

Скорее всего, человеку сначала придет предупреждение, потом будет блокировка счета и вызов в налоговую службу для «дачи показаний». Просто взять и выставить счет гражданину ФНС не сможет. Ей все равно придется доказать, что человек действительно получил доход, а не обычный перевод от родственника или друга, взявшего деньги в долг до получки.

Кстати, а как же переводы внутри семьи?

Это самый больной вопрос. И на него дали разъяснение в Минфине.

- Переводы на личные счета от близких родственников, в том числе частые, а также переводы, возникающие из жизненных ситуаций и не связанные с предпринимательской деятельностью, не попадут под налоговый контроль… В рисковую зону попадут лица, которые с высокой вероятностью получают незадекларированные доходы, то есть занимаются предпринимательской деятельностью без регистрации, либо умышленно уклоняются от уплаты налога на систематически получаемый доход от физических лиц, - уточнили в ведомстве.

То есть, можно не беспокоиться?

Если вы не занимаетесь предпринимательской деятельностью, то бояться нечего. Даже если к вам возникнут вопросы, вы легко сможете обосновать, зачем и от кого пришел тот или иной перевод. Отправителям переводов – тем более беспокоиться не нужно. Ведь пристально следить ФНС будет за получателями платежей, а не за теми, кто их отправляет.

Что делать, если мне нужно собрать крупную сумму?

Для этого банки придумали специальные сервисы сборов. Ими можно пользоваться в разных целях. Например, при сборе денег на школьные экскурсии, на дни рождения коллег и друзей, на помощь родственникам. Главное - чтобы деньги пошли именно на ту цель, которая была указана при формировании сбора. Для этого все же желательно сохранить отчетные документы или проводить все платежи безналичным путем.

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