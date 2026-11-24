В Госдуме подготовили законопроект, который предлагает ограничить показ иностранного кино в российских кинотеатрах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Госдуме подготовили законопроект, который предлагает ограничить показ иностранного кино в российских кинотеатрах. Документ предусматривает введение квот на зарубежные фильмы, а за нарушение этих ограничений — административную ответственность. Кроме того, для получения прокатного удостоверения на иностранный игровой фильм предлагается установить компенсационный платёж в 5 млн рублей, на анимационную картину — 3 млн рублей.

Поправки предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии». В определённые периоды кинотеатры должны будут либо не показывать зарубежное кино вовсе, либо обеспечить минимальную долю сеансов с российскими фильмами. При этом суммарная продолжительность действия квоты не должна превышать половины дней квартала — около 45 дней. На данный момент законопроект находится на подготовительной стадии. По имеющимся данным, документ планируется внести в Госдуму и принять до конца года.

Напоминаем, что крупные голливудские студии итак ушли с российского рынка в 2022 году. А часть зарубежных фильмов демонстрируется в формате так называемого предсеансового обслуживания. Инициатива о квотах обсуждается на фоне попыток поддержать отечественный кинопрокат, однако её детали — конкретная доля российских сеансов и механизм ответственности — в опубликованных материалах пока не раскрыты.

На тему предложенных ограничений в эфире радио «Комсомольская правда» высказался режиссёр и сценарист Вячеслав Кириллов. По его мнению, задача не в том, чтобы ограничивать зарубежные фильмы, а в том, чтобы повышать качество российского кино.

— Как по мне, надо не ограничивать иностранное кино, а делать наше лучше. И не очень понятно, против кого направлены эти штрафы? У нас кинотеатры и так умирают: недавно ходили семьёй в кино, зал был полупустой, и показывали, мягко говоря, не очень качественное кино. И так, как по мне, хорошего кино стало меньше.

По словам Кириллова, в отрасли происходит «некая деградация профессии»: режиссёром и артистом, по его оценке, сегодня считает себя возможным стать практически любой человек, в том числе блогер. При этом, подчеркнул он, в мире по-прежнему создаётся блестящее кино.

— Понятно, что «Оскар» уже не тот, потому что у них существует своя повестка. Но есть же Канны, Венеция. То есть хорошее кино, которое надо показывать. Да, я как режиссёр, наверное, должен радоваться, так как появляется больше работы для таких, как я, и для наших артистов. Но как деятель искусства я всё же считаю, что планку надо постоянно поднимать, а не опускать.

Режиссёр выразил надежду, что хорошее авторское кино будет пробиваться хотя бы на онлайн-платформы. Однако, отметил он, именно в кинотеатрах, на большом экране, происходит «так называемая магия кино».

— Хотелось бы, чтобы люди, которые в Госдуме принимают решения, опомнились или как минимум с кем-нибудь посоветовались.

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