Министр образования Южной Кореи, 72-летний Чхве Кё-джин, подал в отставку после главного национального экзамена Сунын (по его итогам школьники поступают в вузы), прошедшего 19 ноября. Причиной стали драконовские меры, введенные чиновником против использования искусственного интеллекта. Родители, чьи отпрыски показали не лучшие результаты, пеняют на эти помехи.
Сунын — «Экзамен на способность обучаться в университете» — парализует всю Корею. Он длится 8 часов, в стране даже полностью останавливают авиасообщение, чтобы шум двигателей не помешал аудированию по английскому. В программе — вопросы по математике, истории, языкам и другим предметам. Авторов теста и вовсе держат в 40-дневной изоляции от внешнего мира.
Фото: REUTERS.
Новые правила, о которых стало известно лишь за несколько дней до экзамена, заставили школьников пользоваться только карандашами, закатывать рукава, сдавать очки на досмотр и заклеивать стикерами пуговицы на рубашках — вдруг там микрокамеры? Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен пообещал награду в $75 тыc. за донос на списывающих.
Главным сюрпризом стали сигналы экстренной тревоги, которые стали рассылать на мобильники абитуриентов. Громкий вой, игнорирующий бесшумный режим, помогал обнаружить гаджеты. Так поймали 165 нарушителей.
Фото: REUTERS.
После множества жалоб на «сильнейший дополнительный стресс» министру пришлось уйти с поста.
Поспешность введения новых правил ведомство объясняло случаем с 34-летним Хан Вон Соком. Незадолго до Сунына он сдал спецтест для бухгалтеров с небывалым результатом: 397,5 баллов из 400. Это вызвало подозрения, в итоге Сок признался, что списывал при помощи мини-камеры и смартфона с ИИ.
«От Сунына в Корее зависит гораздо больше, чем у нас от ЕГЭ, — пояснил KP.RU ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии РАН Константин Асмолов. — Чтобы сделать хорошую карьеру, там обязательно нужно закончить элитный университет. Важны не знания, а диплом. Даже если ты гений, с корочками не лучшего вуза воспринимаешься как никто.
Фото: REUTERS.
Власти проталкивают законопроект, который предполагает наказывать за списывание 10-летним запретом на пересдачу экзамена. На мой взгляд, это приведет, как минимум, к росту суицидов среди школьников».
Только в 2025 году в Южной Корее зафиксировано 244 таких случая.
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