Министр образования Южной Кореи, 72-летний Чхве Кё-джин, попал в скандал. Фото: EPA

Министр образования Южной Кореи, 72-летний Чхве Кё-джин, подал в отставку после главного национального экзамена Сунын (по его итогам школьники поступают в вузы), прошедшего 19 ноября. Причиной стали драконовские меры, введенные чиновником против использования искусственного интеллекта. Родители, чьи отпрыски показали не лучшие результаты, пеняют на эти помехи.

Сунын — «Экзамен на способность обучаться в университете» — парализует всю Корею. Он длится 8 часов, в стране даже полностью останавливают авиасообщение, чтобы шум двигателей не помешал аудированию по английскому. В программе — вопросы по математике, истории, языкам и другим предметам. Авторов теста и вовсе держат в 40-дневной изоляции от внешнего мира.

Сунын длится 8 часов, в стране даже полностью останавливают авиасообщение, чтобы шум двигателей не помешал аудированию по английскому Фото: REUTERS.

Новые правила, о которых стало известно лишь за несколько дней до экзамена, заставили школьников пользоваться только карандашами, закатывать рукава, сдавать очки на досмотр и заклеивать стикерами пуговицы на рубашках — вдруг там микрокамеры? Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен пообещал награду в $75 тыc. за донос на списывающих.

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЛИ СКОПОМ

Главным сюрпризом стали сигналы экстренной тревоги, которые стали рассылать на мобильники абитуриентов. Громкий вой, игнорирующий бесшумный режим, помогал обнаружить гаджеты. Так поймали 165 нарушителей.

Громкий вой, игнорирующий бесшумный режим, помогал обнаружить гаджеты. Так поймали 165 нарушителей Фото: REUTERS.

После множества жалоб на «сильнейший дополнительный стресс» министру пришлось уйти с поста.

Поспешность введения новых правил ведомство объясняло случаем с 34-летним Хан Вон Соком. Незадолго до Сунына он сдал спецтест для бухгалтеров с небывалым результатом: 397,5 баллов из 400. Это вызвало подозрения, в итоге Сок признался, что списывал при помощи мини-камеры и смартфона с ИИ.

«БЕЗ КОРОЧЕК ТЫ НИКТО»

«От Сунына в Корее зависит гораздо больше, чем у нас от ЕГЭ, — пояснил KP.RU ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии РАН Константин Асмолов. — Чтобы сделать хорошую карьеру, там обязательно нужно закончить элитный университет. Важны не знания, а диплом. Даже если ты гений, с корочками не лучшего вуза воспринимаешься как никто.

В Корее важны не знания, а диплом. И даже если ты гений, с корочками не лучшего вуза воспринимаешься как никто Фото: REUTERS.

Власти проталкивают законопроект, который предполагает наказывать за списывание 10-летним запретом на пересдачу экзамена. На мой взгляд, это приведет, как минимум, к росту суицидов среди школьников».

Только в 2025 году в Южной Корее зафиксировано 244 таких случая.

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