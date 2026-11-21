Цифровой ад случился после того, как в Южной Корее один студент признался, что воспользовался на экзамене услугами ИИ Фото: REUTERS.

Для миллионов корейцев временно наступили крайне тяжелые времена. Цифровой ад случился после того, как в Южной Корее один студент признался, что воспользовался на экзамене услугами ИИ. Местные власти отреагировали стремительно: над страной на сутки даже самолетам было запрещено летать.

Раз в год Южная Корея оказывается во власти сунына – так называется общегосударственный экзамен, результаты которого используются для поступления во все вузы страны. Иными словами, речь идет об эквиваленте нашего ЕГЭ.

Специальные наклейки для пуговиц

Из года в год в середине ноября суныны проходили спокойно и без лишнего шума. Только не в этот раз. В 2026 году власти Южной Кореи сделали все от них зависящее, чтобы экзамен оказался незабываемым. В срочном порядке была разработана система беспрецедентно жестких ограничений, чтобы никто не смог списать.

Отключен Wi-Fi, общенациональный транспорт замедлил свое движение, любые машины не допускали ближе 200 метров к экзаменационным центрам. А их по всей стране насчитали более 1300. На стройках снизили шум. Даже самолетам запретили в этот день летать. А тем рейсам, которые в это время уже находились в воздухе, было велено не опускаться ниже трех тысяч метров.

У пришедших на экзамен проверяли все очки на предмет наличия скрытых камер Фото: REUTERS.

У пришедших на экзамен проверяли все очки на предмет наличия скрытых камер. Специальными наклейками заклеивали все пуговицы на одежде, чтобы исключить возможность использования миниатюрных объективов.

111 школьников не испугались тюрьмы

Как сообщило информационное агентство Южной Кореи Рёнхап, по всей стране задействовали около 75 тысяч наблюдателей и еще примерно 8 400 сотрудников. Эта армия экзаменаторов зорко следила за тем, чтобы 551 864 студента не смогли воспользоваться услугами искусственного интеллекта. В противном случае – пять лет реальной тюрьмы.

Впрочем, даже такие жесткие меры не остановили любителей списать. В итоге было выявлено 111 случаев использования электронных устройств во время экзамена. Даже в нижнем белье пытались пронести смартфоны. Однако до тюрьмы пока дело не дошло. Полиция приступила к расследованию каждого отдельного случая.

В итоге было выявлено 111 случаев использования электронных устройств во время экзамена Фото: REUTERS.

Ну а тем из студентов, кто донесет на нарушителя, обещано заплатить 100 миллионов вон (примерно шесть миллионов рублей). Правда, доносов зафиксировано в этом году не было.

Столь жесткие меры были введены после того, как недавно лучший участник экзамена на получение квалификации сертифицированного налогового бухгалтера признался: он использовал ИИ и цифровые устройства для мошенничества. Эта новость оказалась в топах местных новостей. Так что противников введения жестких ограничений на время проведения сунын в Южной Корее практически не было.

Эмоции через край

А вот эмоций по итогам экзаменов было хоть отбавляй. «Обычно я ношу очки, но в этот раз надел контактные линзы. Мне было сильно не по себе от проверок», - рассказал 18-летний Юн Сон-хван корреспонденту газеты Korea Herald.

А корейский информационный сайт Edaily процитировал ученицу старших классов средней школы Ёуидо Шин Джи-ю: «Нам в последний момент внезапно сказали не брать с собой ничего, кроме черных карандашей. И тут у меня настали действительно трудные времена - надо было срочно покупать карандаш. Я очень сильно волновалась. После экзамена отправилась к реке, чтобы успокоиться».

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