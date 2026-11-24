Одна из сестер Хачатурян Крестина, обвиняемая в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 2018 год Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

С момента трагедии прошло уже больше восьми лет. Многие думают, что следствие и суд давно во всём разобрались, расставив все точки над i, а Ангелина, Крестина и Мария вышли на свободу. На самом деле уголовное дело против сестёр по самой тяжкой статье — «убийство группой лиц по предварительному сговору» — расследуется до сих пор. И сёстры по-прежнему ходят под статьёй со всеми вытекающими ограничениями. Подробности — в материале KP.RU.

Хроника дела

История трёх сестёр, убивших своего отца Михаила Хачатуряна, прогремела на всю Россию летом 2018 года. Москва, внешне благополучная семья — и вдруг истекающий кровью глава семейства с 38 ножевыми ранениями. По горячим следам выяснили, что это сделали его собственные дочери: Крестина, Ангелина и Мария, которым тогда было 19, 18 и 17 лет. Девушки, собственно, и не думали скрываться — дожидались полиции в квартире и во всём сознались. Их тут же арестовали и поместили в СИЗО как опасных преступниц.

Но сразу же стали всплывать страшные подробности жизни семьи, и дело получило совсем другой оборот и огласку. Оказалось, что в родном доме сёстры жили как в аду: родной отец много лет их бил и насиловал. Теперь об этом можно говорить и писать открыто, так как в 2025 году суд посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в сексуальном насилии над дочерьми и нанесении им тяжкого вреда здоровью. Но очевидно, что следователям это стало понятно сразу же, в 2018-м, — потому что сестёр выпустили из изолятора под запрет определённых действий. Это мера более строгая, чем подписка о невыезде, но мягче домашнего ареста: выходить из дома можно, но в строго обозначенное время, пользоваться интернетом запрещено, общаться друг с другом тоже — и так далее.

Ангелина Хачатурян. 2018 год Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Годы без решения

Так до сих пор они и живут. Менялись следователи, судьи, чуть было не дошло до суда присяжных — кандидатов на их роль уже стали отбирать. Но в последний момент всё отменилось, так как СК возбудил дело против отца и начал его расследование.

— Когда в 2025 году суд признал Михаила Хачатуряна виновным посмертно, мы были уверены, что уголовное дело против сестёр теперь точно сдвинется с мёртвой точки и вообще будет закрыто: ведь по всем законам они жертвы и не нападали, а оборонялись, — рассказала KP.RU адвокат одной из сестёр Мари Давтян. — Но прошло почти полтора года, и ничего не произошло. Следствие не принимает никакого решения — ни прекращает дело, ни передаёт его в суд.

Прокуратура против следствия

Причём в полном непонимании таких действий следователей теперь не только защитники. Первый заместитель Генерального прокурора Анатолий Разинкин ещё 3 апреля 2026 года внёс требование в адрес руководства СКР, прямо указав на отсутствие состава преступления в действиях сестёр, поскольку они находились в состоянии необходимой обороны.

— Он пояснил, что состояние необходимой обороны может быть вызвано общественно опасным посягательством, носящим длящийся и продолжаемый характер, — например, многолетними истязаниями, — продолжает Мари Давтян. — Право на защиту в таких случаях сохраняется до момента окончания этого посягательства, независимо от того, могли ли пострадавшие убежать или обратиться за помощью. Однако следствие до сих пор это требование саботирует. Принципиально важно здесь то, что Генеральная прокуратура и защита фактически объединились в своей позиции, а сопротивляется только следствие.

Мать сестер Хачатурян Аурелия Дундук Фото: Иван МАКЕЕВ.

Суд сказал своё слово

Тем временем свою позицию высказал и суд: служители Фемиды обязали следствие устранить допущенные нарушения.

— Суд не просто услышал нашу позицию и удовлетворил жалобы, но и вынес частное постановление (официальное замечание, если по-простому) в адрес руководства Главного следственного управления СК за непредставление материалов дела, волокиту и неисполнение требований первого замгенпрокурора. В таких делах это исключительная редкость, когда суд встаёт на сторону прокуратуры и защиты против бездействия следствия. Это очень важный прецедент в делах о домашнем насилии. И он даёт нам надежду на то, что дело против сестёр в скором времени будет прекращено.

«Вот такой ступор»

Девушки по-прежнему живут каждая по своему адресу, а общаться между собой им запрещено — причём с самого дня трагедии в 2018 году, то есть уже больше восьми лет.

— Весь абсурд в том, что если Маше, например, разрешат общаться с Ангелиной и Крестиной, то им с Машей — нет. Вот такой ступор. И всё это обсуждение уже выглядит настоящим фарсом, — считает адвокат.

«Комсомолка», которая все эти годы тщательно следит за этим громким делом, и дальше будет информировать вас о ходе следствия.

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