На 33% образовательных сайтов в исследованной выборке в формах подбора обучения согласие на рекламу и звонки было отмечено заранее Фото: Евгения ГУСЕВА.

Анализ 150 потребительских сайтов, проведённый специалистами факультета права НИУ ВШЭ, выявил разные способы оформления рекламных согласий: заранее установленные отметки, акцент на скидке при раскрытии условий подписки по ссылке и объединение нескольких подтверждений в одном действии. Результаты относятся к обследованной выборке, включающей российские сайты интернет-магазинов, продуктовых сервисов, образовательных платформ, фитнес-клубов и билетных операторов* . Эксперты исследовали, насколько явно пользователю сообщают о последующих рекламных контактах, от каких компаний они могут поступать и как от них отказаться. KP.RU ознакомился с результатами исследования.

На 33% образовательных сайтов в исследованной выборке в формах подбора обучения согласие на рекламу и звонки было отмечено заранее. При этом соседнее поле согласия на обработку персональных данных оставалось пустым. Для подтверждения согласия на обработку данных требовалось отдельное действие пользователя, но рекламная подписка уже была выбрана. Однако разрешение обрабатывать данные для подбора курса не означает автоматического разрешения использовать их для последующих рекламных контактов. Рекламораспространитель должен доказать получение согласия именно на рекламу. Чтобы не дать согласие на рекламу, требовалось заметить и снять галочку. В 17% из проверенных форм этот пункт находился ниже кнопки отправки заявки и ссылки на правила платформы.

На 19% фитнес-сайтов выборки заранее отмеченный пункт предлагал персональную скидку и доступ к закрытым акциям. По ссылке из него открывался документ, разрешающий рекламные сообщения. Таким образом, на странице акцент был сделан на скидке, а условия рекламной подписки раскрывались в документе по ссылке. Ещё на 22% сайтов данной категории при оформлении абонемента предлагалось поставить одну галочку сразу под несколькими условиями: договором, правилами клуба, автоматическими списаниями платы за абонемент и обработкой персональных данных. В правилах клуба при этом содержалось согласие получать рекламу от самой компании и её партнёров.

Если единое подтверждение объединяет принятие договора и согласие на обработку персональных данных, необходимо проверить соблюдение действующего с 1 сентября 2025 года требования об отдельном оформлении такого согласия. В таких случаях необходимо оценивать всю процедуру покупки, отмечают авторы исследования. Важно, понимает ли клиент, что вместе с условиями посещения клуба принимает рекламную подписку, и может ли отказаться от неё отдельно.

В 29% из изученных документов билетных сервисов согласие на получение рекламы адресовано нескольким компаниям. Они также допускают изменение перечня партнёров. В некоторых случаях документ предусматривает рекламу как от продавца билетов, так и от других организаций в собственных интересах. Наличие нескольких организаций в документе само по себе не доказывает нарушения. Однако необходимо проверить, может ли пользователь определить, кто будет направлять рекламу, а также охватывает ли его согласие конкретного отправителя. Возможность изменять список партнёров не означает автоматического согласия человека на рекламу от любых добавленных компаний

Способы отказа от получения рекламы тоже различаются. В отдельных документах отказ связан с направлением подписанного заявления – в оригинале или в виде скана. Такие процедуры требуют оценки: помогают ли они установить адресата или создают избыточные препятствия для прекращения рекламы. В отдельных документах на исключение номера из рекламной рассылки отводится три рабочих дня. При этом закон требует немедленно прекратить направление рекламы после получения соответствующего требования адресата. Поэтому такой срок нельзя рассматривать как разрешение продолжать рекламные контакты ещё три рабочих дня. Другие документы позволяют отписаться по ссылке в письме или через службу поддержки.

В опубликованных рекламных согласиях десяти продуктовых сервисов перечислены сразу несколько организаций: в отдельных документах перечислены до 24 организаций, а также упомянуты их партнёры. Документы разрешают сообщения о товарах и услугах этих организаций и их партнёров по разным каналам связи. Сам перечень не доказывает, что сведения конкретного покупателя передают каждой из компаний. Но он показывает, насколько широким может быть согласие, которое человек даёт, пользуясь одним сервисом.

В документах других продуктовых сайтов реклама требует отдельного разрешения. Для отказа предлагаются ссылка в письме, обращение в поддержку или настройки личного кабинета и приложения.

В документах интернет-магазинов встречаются положения, которые одновременно описывают использование данных для выполнения заказа и продвижения товаров. В других документах сообщения о покупке прямо отделены от рекламных. Это различие важно для клиента: отказ от предложений новых товаров не должен лишать его электронного чека или информации о доставке.

«Телефон, оставленный для доставки или консультации, сам по себе не означает согласия на последующую рекламу. Компания должна подтвердить, что человек выразил желание получать именно рекламные сообщения. Заранее установленная отметка или принятие общих правил покупки сами по себе такого волеизъявления не доказывают. А потому юридическая оценка зависит от того, как получено согласие, можно ли подтвердить конкретное волеизъявление и прекращается ли реклама после его отказа. Проведенное исследование интерфейсов позволяет выявить правовые риски и обратить внимание на важные, требующие установления условия: что видел пользователь, какие действия совершил, кто направляет рекламу и чем подтверждается согласие. Прозрачная процедура должна позволять человеку понять рекламное условие до отправки контактов и не подменять его выбор отсутствием отказа», – отметил д.ю.н., профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ, член Общественной палаты РФ Вадим Виноградов.

* Исследование проведено в период с сентября по ноября 2026 года. Проанализированы 150 российских сайтов в пяти категориях – по 30 интернет-магазинов, продуктовых сервисов, образовательных платформ, фитнес-клубов и билетных операторов. Сайты отбирались по отраслевой принадлежности, работе с российскими потребителями и возможности оформить покупку или оставить заявку онлайн. Изучались доступные формы регистрации, оформления заказа, записи на консультацию, подбора обучения, приобретения абонемента и бронирования билетов, а также связанные с ними пользовательские соглашения, согласия на обработку персональных данных и получение рекламы, условия передачи данных и отказа от рассылок. Интерфейсы фиксировались в веб-версии до авторизации. Результаты характеризуют обследованную выборку и состояние сайтов на даты проверки.