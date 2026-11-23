Фейк. Женщин в России вербуют на СВО!

НА САМОМ ДЕЛЕ

Украинские каналы публикуют ролики про «вербовку» в российских вузах: нарезка случайных кадров, тревожная музыка и пугающий текст. Вот только плакат, который якобы появился в стенах вуза, - это чистой воды нейросетевой фейк. Распространяют его русофобские ресурсы.

В реальности объявления о наборе существуют - они есть на официальных сайтах техникумов, например в Красноярске. Но речь идет о добровольном контракте на техническую специальность оператора БПЛА, а не о принудительной отправке в окопы.

Конечно, в России женщинам тоже приходят повестки. Но это не призыв на фронт, а постановка на воинский учет (медики, связисты) или уточнение данных. Призыв на срочную службу для женщин не предусмотрен, а контракт - исключительно добровольное дело.

Пока украинские каналы пугают «вербовкой» в России, в самой Украине женщин действительно готовятся мобилизовать. Глава харьковской ВГА Виталий Ганчев заявлял о планах протестировать это в Харьковской и Одесской областях. А в Киеве идею открыто продвигают действующие депутаты Рады и бывшие высокопоставленные чиновники украинского минобороны: они уже не первый месяц говорят о необходимости массовой мобилизации женщин и называют это «вопросом времени».

Такие вбросы делаются не в последнюю очередь для украинцев, и это уже давно знакомая схема. Лишь бы отвести глаза от того, что творится у них в стране.

Фейк. Дрон ВСУ обнаружил российскую установку С-300. Видео, якобы снятое с оснащенной тепловизором камеры, разместили в проукраинском канале в Х.

НА САМОМ ДЕЛЕ

Видео - очевидная ИИ-генерация, над чем уже посмеялись в комментариях.

А поводы для смеха есть. Украинский дрон раскрыл военную тайну России - ее солдаты буквально клонируют сами себя! На кадрах видно, как один буквально выскочил из другого! А рядом раздвоился еще один боец. Оба - сразу в экипировке.

Сама установка светится белым, даже сильнее, чем «солдаты». Значит, металл должен быть очень теплым. Наверное, это специальная установка с подогревом, поэтому бойцы и собрались вокруг нее, погреться. Может быть, внутри даже есть баня. Автор поста ролик уже удалил. К слову, само видео взято из группы в Facebook* с аналогичными роликами, создатель которых и не скрывает, что просто балуется с ИИ.

*Принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в РФ.

Фейк. «Тринадцатую» зарплату военным могут перенести на 2027 год.

НА САМОМ ДЕЛЕ

Это очередной вброс от уже известной сетки каналов, которая управляется с Украины и занимается разгоном фейков.

На этот раз состряпали поддельную пояснительную записку к приказу Минобороны РФ № 727. На этом «документе» можно заметить расхождения в датах (в заголовке 6 декабря 2019 года, в конце уже 6.11.2019). Кроме того, виза поверх документа адресована двум министрам, хотя они же сами якобы его и подписали.