33% опрошенных россиян смотрят перед сном сериалы. Фото: Arsenii Palivoda/Shutterstock/Fotodom

Психолог объяснил, почему вместо сна мы выбираем сериалы, игры и онлайн-шопинг. Уставший мозг попадает в ловушку «быстрого удовольствия» и вместо отдыха выбирает бесконечные ленты контента. Сами россияне признают, что им не удается настроить экранное время и вовремя лечь спать, перед сном они и правда довольно часто «залипают» на сериалах, онлайн-играх и прочих цифровых развлечениях. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, треть опрошенных россиян - 33% - заявили, что перед сном смотрят сериалы, причем порой остановиться вовремя у них не выходит, одна серия перетекает в другую, в результате ложатся они очень поздно.

Еще 22% рассказывают, что листают соцсети, бесконечные ленты могут так увлечь, что на просмотр милых роликов, бытовых лайфхаков и сплетен может уйти несколько часов, признаются респонденты.

А вот 19% россиян говорят, что перед сном чаще всего читают. Причем кто-то использует цифровые носители, а другие, наоборот, выбирают бумажные книги – так глаза отдыхают от гаджетов и быстрее клонит в сон.

«Читаю или рисую, в зависимости от настроения. Днем нет времени на хобби, но поздний вечер - это для меня», - делится участница опроса.

По 7% опрошенных россиян проголосовали за онлайн-игры и интернет-шоппинг. Кто-то полночи может играть в компьютерные игры, а другие листают огромный ассортимент маркетплейсов с надеждой найти что-то полезное или прикольное.

«Начинаю играть на телефоне в игру, где шарики надо лопать, и довольно быстро засыпаю», - рассказывает респондентка.

3% опрошенных россиян сообщили, что перед сном любят гадать кроссворды, решать судоку, ребусы, головоломки.

А оставшиеся 6% выбрали вариант «другое». Кто-то проводит время с семьей, кто-то гуляет или посвящает время себе, своим мыслям и саморефлексии.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и MAX. Участие в исследовании приняли 1,7 тысячи человек.

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