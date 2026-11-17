KP.RU перечислил пять простых шагов от сомнологов, которые вернут здоровый сон Фото: Оксана ЗУЙКО.

Привычка абы когда ложиться спать и просыпаться оказалась напрямую связана с тревожностью, депрессией и чувством одиночества. К такому выводу пришли ученые Калифорнийских университетов в Сан-Франциско и Сан-Диего, проанализировав данные около 23 тысяч человек.

В течение пяти месяцев добровольцы носили «умные» кольца, которые фиксировали их активность и биометрические показатели. В отличие от предыдущих исследований, когда врачи изучали количество часов сна, в этот раз в центре внимания было то, как человек соблюдает один и тот же график день за днем.

Правило «одного часа»

За основу взяли шкалу регулярности сна от 0 до 100 баллов. Как оказалось, всего один час в стабильности подъема и отхода ко сну играет важную роль в эмоциональной устойчивости. Так люди с нормальным уровнем тревоги набирали около 84 баллов стабильности сна. При таком режиме время отбоя и подъема в разные дни колеблется в пределах одного часа.

А вот у участников с выраженными признаками тревоги и депрессии показатель устойчивости сна был снижен до 75 баллов. То есть их график «плавает» на полтора часа и более. Кроме того, люди со сбитым графиком сна чаще жаловались на острое чувство одиночества.

Примечательно, что эта зависимость сохранялась даже у тех, кто спал положенные 7-8 часов.

Почему регулярный сон так важен?

Дело в том, что, когда сбивается сон, – плывут и остальные важные для здоровья факторы. Нарушается выработка гормонов и социальная активность, время приема пищи, человек все больше времени проводит в одиночестве, что создает порочный круг. Сбитый режим провоцирует депрессию и тревожность, а подавленное состояние в свою очередь еще сильнее сбивает сон.

Всего один час в стабильности подъема и отхода ко сну играет важную роль в эмоциональной устойчивости. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Как настроить свои часы?

5 рекомендаций сомнологов, которые дают своим пациентам врачи и исследователи

1. Постарайтесь зафиксировать время подъема. Это главный якорь для организма. Вставляйте по будильнику в один и тот же час, даже если плохо спали. Через несколько дней тело само начнет требовать сна в нужное время вечером.

2. Ловите свет. В первые полчаса после пробуждения очень важно поймать свет. Да, сейчас межсезонье и часто утром нас встречает не солнце, а сумрак. Это дополнительно сбивает циркадные ритмы и может усиливать сезонные колебания настроения, усталость, тревожность и ощущение «серой» жизни. Но и тут есть возможное решение.

Один из самых доступных и хорошо изученных способов поддержать психическое состояние – это светотерапия. Можно использовать специальные лампы с яркостью 10 000 люкс (примерно в 20 раз ярче обычного комнатного освещения), по 30 минут каждое утро. По данным исследований, в том числе рекомендациям Национального института психического здоровья США (NIMH), такой курс может снизить проявления сезонного колебания настроения на 50-80 %.

- Это лампы полного спектра белого света, который максимально напоминает естественный солнечный. На некоторых моделях можно выбирать спектр - от теплого до сине-белого. Именно сине-белый наиболее эффективно останавливает выработку мелатонина и помогает проснуться, зарядиться, взбодриться и поднять настроение, — говорит врач-сомнолог Роман Бузунов.

Лампу ставят на расстоянии 30-60 см от лица, чуть сбоку, чтобы свет не бил прямо в глаза, и используют сразу после подъема. Курс обычно начинают осенью и продолжают до весны.

Дополнительно после консультации с врачом и анализа крови можно рассмотреть прием витамина D (дозу должен рассчитать врач). Дефицит этого витамина зимой встречается очень часто и усиливает усталость и снижение настроения.

3. Старайтесь ложиться примерно в одно и то же привычное время, но не «по часам» насильно. Если сонливости еще нет - не заставляйте себя. Лучше еще 20-30 минут посидеть, расслабляясь в приглушенном свете, отложив смартфон и другие гаджеты. Можно в это время сосредоточиться на дыхании, глубоком вдохе и выдохе. Воздух в спальной комнате перед сном лучше проветрить.

4. Попытка отоспаться в субботу и воскресенье до обеда сбивает биоритмы так же сильно, как перелет в другой часовой пояс. Разница между буднями и выходными по времени засыпания – пробуждения не должна превышать один час.

5. Соблюдайте общий ритм. Старайтесь завтракать, обедать, заниматься спортом и общаться регулярно и примерно в одно и то же время.

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