В Шеньчжене встретились представители трех суверенных центров принятия решений. Фото: REUTERS.

Обозначила ли встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне конец однополярного миропорядка и переход к системе, основанной на взаимодействии трех великих держав? Останется ли Евросоюз в качестве «четвертого» самостоятельного полюса? Вопросов после окончания трехсторонних переговоров лидеров России, КНР и США на полях саммита АТЭС немало.

На Радио «Комсомольская правда» мы задали их Александру Дугину, философу, политологу и социологу.

ВСТРЕТИЛИСЬ ТРИ СУВЕРЕНА

- Что в мировоззренческом плане показала нам встреча в Китае?

- Символическое значение этой встречи трудно переоценить — оно фундаментально. Встретились представители трех суверенных центров принятия решений. А не так, как привык запад, встречаясь со своими вассалами или противниками. Наказывая непокорных или неугодных, отсаживая их за дальний стул или наказывая санкциями. Организуя против них общественное мнение. На равных же запад не имеет практики говорить ни с кем.

Александр Дугин, философ, политолог и социолог Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ.

ЭТО НЕ НОВАЯ ЯЛТА?

- Почему сравнивают с Ялтой?

- Во время Второй мировой и по ее окончании в Тегеране и в Ялте встречались представители не трех лагерей, а одного лагеря, воюющего против другого. Суверенные лидеры СССР, США и Британия, не совпадающие друг с другом ни по идеологии, ни по национальным интересам — они перед лицом общего врага, Гитлера, собрались вместе. Победили этого врага и осмысляли, каким будет мир после победы? Как им реорганизовать мировую архитектуру? И Ялтинский мир длился до начала 90-х. Знаменитое фото большой тройки у Левадийского дворца — это было тотальное признание СССР как полноправного члена клуба победителей. Тогда, после войны, мир стал двуполярным - два лагеря, две системы. Та встреча определила геополитику почти на полвека.

- А то, что произошло в Китае?

- Это трехполярный мир — нравится это кому-то или нет. Эти три лидера его обозначили. Три государства-цивилизации со своим мировоззрением встретились и говорили на равных. И встречались у той державы, которая сейчас победитель, которая на взлете. Встреча на китайской территории подчеркивает статус Китая. Путин ездил на Аляску и в Пекин, Си — в Москву и в Вашингтон, возможно, будут и другие поездки, но сейчас Китай оказался той зоной, чье величие, чей успех признаем и мы, и американцы.

Встречу в Шеньчжене сравнивают с Ялтинской конференцией Фото: REUTERS.

ПОЧЕМУ В ЭТО ВРЕМЯ?

- Историчность встречи — в самом ее факте? И во времени встречи?

- Есть такое понятие «реалити чек». Когда каждый себя считает лучшим, уникальным, потом происходит столкновение, некая совокупность событий, и выясняется, что кто-то слишком много о себе думал. Нам в последние почти пять лет пытались нанести стратегическое поражение. И тогда мир стал бы снова двуполярным. Китай прекрасно адаптируется, но неизвестно, как бы у него ситуация сложилось без нас. А вот сейчас то, что мы отстояли свой суверенитет — это признано западом. А Китай был это готов признать и так. И момент проверки на реальность выбран правильно, несмотря на сшибку, в Шеньчжэне подтвержден факт: мир сейчас трехполярный.

- Для нас это крайне важно?

- Сверхважно. Потому, что на западе сложилось двойственное отношение к России. Одно — отношение Трампа, нынешней администрации Белого дома, с признанием суверенности России. И отношение коалиции ЕС — желающих лишить нас суверенитета.

- Но Китай — признает?

- Безусловно, и поддерживает суверенитет России. Так что, если мы признаем суверенитет Путина, Трампа и Си в современной архитектуре мира — это шанс избежать войны. Предотвратить развитие войны на Ближнем Востоке, начало войны на Тайване. И довести до победы нашу войну.

ДРУГИЕ — ЗА КОГО?

- Но мы же не втроем на этом голубом шаре, а как же Европа?

- Ну, есть еще и великие державы вроде Индии, и Бразилии. Они — на нашей стороне. Они за многополярный мир — против западной гегемонии. Как бы часть их элит не стремилась в западную коалицию. По сути, все человечество, минус Европа — за нас. Экс-посол США Макфолл, с которым я все время полемизирую, написал книгу «Демократия против авторитаризма». Под демократией он понимает ЕС и демократов США. А кого понимает под авторитаристами? Путина, Си и… Трампа! И он дождался — эти трое сели за один стол!

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