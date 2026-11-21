По молодости творишь много глупостей. С годами делаешь это уже по старинке Фото: Евгения ГУСЕВА.

Содружество «СОКРАТ» представляет новую серию своих блестящих афоризмов

Смеяться над собой надо громко, подсмеиваться над другими – молча.

Если хотите остаться хорошим, не старайтесь казаться лучше.

Я решил жить вечно. Пока всё идёт нормально.

Владимир Городзейский

Мысль как женщина – если доступна всем, то уже не интересна.

Мысли приходят и уходят, а говорить хочется всегда.

У нас в роду все умные, вот такая дурная наследственность.

Вадим Зверев

Женщина способна одним взглядом обвести вокруг пальца.

Девушки 90-60-90 живут в другом измерении.

Каждый второй мужик не раз становился третьим.

Владимир Малёшин

По молодости творишь много глупостей.

С годами делаешь это уже по старинке.

Любовь желательно дарить, а не прививать.

Секретарша уволилась: ей не хватило запаса порочности.

Станислав Овечкин

Как часто ответное чувство – всего лишь эхо.

Мазохисты! Пострадали бы за народ…

Склероз не забывает напомнить о себе.

Александр Петрович-Сыров

Отсутствие спроса не уменьшает предложений продать душу дьяволу.

Во все времена находятся люди, считающие, что Иуда продешевил.

Если хочешь слышать от окружающих одну лишь правду – иди в исповедники.

Сергей Сидоров