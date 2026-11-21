У Алекса уникальный вокал — бархатный, невероятно брутальный Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Алекс Лим, победитель «Новой волны — 2005», в последнее время активно штурмует просторы шоу-бизнеса под заботливым крылом Игоря Яковлевича Крутого.

У Алекса уникальный вокал — бархатный, невероятно брутальный. Вполне возможно, что молодой талант напомнил маэстро юного Александра Серова, с которым они когда-то покоряли Москву и советскую эстраду.

Победитель «Новой волны» Алекс Лим выступил с первым сольником в Москве

А сейчас эти шаги делает Алекс. Первый сольник артиста прошел в КЗ «Москва» при аншлаге. Многие дамы пришли не с пустыми руками, с букетами. Вдохновленные встречей с любимым артистом, поклонницы резво отплясывали в проходе, поддерживая Лима выкриками: «Красавчик!»

— Вы, наверное, гадаете, глядя на меня, мол, что это за азиат… Видимо, вас жена притащила на мой концерт, — юморил артист, обращаясь к мужской аудитории зала.

И, кстати, рассказал и о своей второй половине, посвятив ей авторскую песню «Обними меня».

По словам Лима, он не показывает свою семью, поскольку это желание его супруги.

— Жена — серый кардинал. Она все это не любит, понимает, что это всего лишь моя работа, — поделился со сцены Лим. — Кстати, жена никогда в моих клипах не снималась. Не показываю ее. Это только моя прелесть (смеется). И вы, наверное, подумали, что в клипе «Океан» я целуюсь с женой. Нет, это клип, созданный искусственным интеллектом, — рассказал артист.

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