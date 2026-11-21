Юлия Савичева рассказала, как пережила развод Фото: Кадр видео.

Певица Юлия Савичева в беседе с корреспондентом KP.RU рассказала о том, как переживала развод с композитором Александром Аршиновым, назвав расставание с супругом глобальным и поворотным событием в своей жизни, которое произошло с ней в этом году. Артистка не скрыла, что в трудный период она употребляла алкоголь.

«Помогает выплакаться хорошенько, иногда даже чего-нибудь крепкого жахнуть, но не переусердствовать», — поделилась артистка. Она также отметила, что периодически обращается за помощью к психологу.

Юлия Савичева впервые рассказала, как переживала развод

Близкие люди также поддержали звезду, выслушали и оказались рядом в сложный момент. Савичева поблагодарила всех, кто подставил свое плечо, когда ей было трудно.

По словам Савичевой, пережитое отразилось и на ее творчестве Фото: Кадр видео.

По словам Савичевой, пережитое отразилось и на ее творчестве. В качестве примера певица предложила послушать композицию «Я не люблю тебя». Сейчас исполнительница продолжает экспериментировать с поп-роком и жанром ню-метал. Главным выводом после пережитого Савичева назвала умение не предавать себя и прислушиваться к собственным эмоциям.

Ранее KP.RU писал, что певица Юлия Савичева объявила о разводе после 12 лет брака. Артистка сообщила, что уже съехала из общей квартиры.

Также KP.RU рассказывал, что супруги фактически разъехались еще в 2022 году. Аршинов долгое время работал вместе с певицей и занимался ее финансовыми вопросами.