Дочь Аллы Пугачевой преследуют неприятности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Дочь Аллы Пугачевой попала в неприятную ситуацию. Предновогодний тур Кристины Орбакайте начался с громкого провала. Выступление артистки в Чикаго отменили. Теперь под угрозой могут оказаться концерты в других городах.

Американский тур Кристины Орбакайте оказался на грани срыва. Концерт дочери Аллы Пугачевой в Чикаго отменили из-за слабого спроса на билеты. Выступление было запланировано на 18 декабря. Артистка готовилась выйти на сцену Copernicus Center на 1852 зрителя.

В расписании гастрольного тура пока остаются пять выступлений - в Майами, Тампе, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Это площадки вместимостью от 730 до 1800 человек. Стоимость билетов составляет от 6 до 16 тысяч рублей.

Кристина Орбакайте может потерять 50 миллионов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Меж тем Орбакайте может потерять десятки миллионов рублей при условии отмены тура, заявил музыкальный продюсер Павел Рудченко. По его мнению, певица допустила ошибку, переориентировав свое творчество на советских эмигрантов в США.

Если бы артистка осталась жить и петь в России, а также активно участвовала в корпоративах, проблем с деньгами у не бы не было. "При отмене этого тура Орбакайте недосчитается нескольких десятков миллионов. Речь о суммах от 30 до 50 миллионов рублей", - цитирует "Абзац" Рудченко.

Для того, чтобы сохранить спрос, певице стоит переехать в Москву. Ведь ставка Орбакайте на русскоязычную диаспору США оказалась недальновидной. "Количество слушателей, у которых знаменитость пользовалась бы спросом, на Западе кратно меньше, чем в России", - подчеркнул эксперт.

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