Певица Нюша с сестрой Марией Шурочкиной Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Певица Нюша рассказала в состоянии своей сестры Марии Шурочкиной. Она подчеркнула, что спортсменка еще находится в больнице, но уже идет на поправку. Последними новостями о здоровье родственницы, в доме которой случился пожар, Нюша поделилась с журналистами на мероприятии «Яндекс Распоковка».

«Она сейчас находится в палате. Если честно, всей семьей выдохнули, ей действительно уже получше. Мы немного об этом говорили, она сейчас не совсем в том состоянии. Я понимаю, что ей надо дать время», — рассказала артистка.

Также она отметила, что ее сестра пережила довольно стрессовые события, поэтому не исключено, что ей понадобится помощь психолога. Певица заявила, что готова помогать сестре в реабилитации.

Напомним, в начале ноября в квартире сестры Нюши, Марии Шурочкиной, произошел пожар. Предположительно, возгорание началось от биокамина, потом огонь перекинулся на стену и дверь. Следы сажи и копоти были видны около окна квартиры и даже снаружи квартиры. Сама девушка пострадала в пожаре. У нее были сильные ожоги головы, шеи, грудной клетки и живота. Девушку доставили в больницу, первое время она находилась без сознания. Медики отметили, что состояние родственницы артистки оценивалось как тяжелое и некоторое время продолжало ухудшаться.