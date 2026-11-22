Виктория Боня c дочерью Анджелиной Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

В конце лета Виктория Боня и ее бывший гражданский муж Алекс Смерфит подарили своей 14-летней дочери Анджелине лошадь по кличке Кинкибой для занятий конным спортом. Цена коня составила около 3–4 млн рублей. Прошло несколько месяцев, и Анджелина сообщила звёздной маме, что мечтает о второй лошади. Боня попросила у дочки неделю на раздумья.

«Мам, бабушка сказала, что может дать половину. Тебе надо еще меньше думать… Мам, пожалуйста, умоляю тебя. Я тебе пятки буду лизать целый месяц… Что угодно! Я все сделаю», — так подросток выпрашивала у Бони коня.

На что Виктория предложила Энджи попросить вторую половину на лошадь у дедушки. Еще блогерша посоветовала дочке задуматься на тему кобылы для уже имеющегося у девочки коня.

«Мама, ты должна думать, когда full price, а не когда половина», — добавила находчивая дочь Вики.

Известно, что содержание лошади — дорогое удовольствие. Стоимость варьируется от 1000 до 3000 евро. Необходимо оплачивать аренду денника, корм, уборку и базовый уход. Плюс услуги тренера.

Подписчики Виктории в восторге от финансовой грамотности Анджелины.

«Так, за день уже пол-лошади есть», «У нее реально уровень русского взлетает, когда что-то нужно», «На пол коня она уже разрулила и нашла деньги», «Энджи — великий манипулятор», — оставляли комментарии фолловеры.

Анджелина уверена, что новая лошадь подружится с ее конем по кличке Кинкибой. Также девочка уверяет, что если мама купит ей лошадь, она больше ничего не будет просить у нее до наступления совершеннолетия. В чем сама Виктория, конечно же, сомневается.

Добавим, что Боня с дочкой постоянно проживают в Монако. Лишь изредка блогерша с наследницей прилетают в Москву.

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