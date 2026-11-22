Сергей Соседов скончался 23 сентября. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Последние два месяца в ток-шоу обсуждают причины смерти Сергея Соседова. Музыкальный критик, телеведущий умер 23 сентября вечером в Якутии, куда поехал в командировку — подработать в жюри одного из конкурсов, с которым давно сотрудничает. Соседов получил травму, не совместимую с жизнью после падения с лестницы в отеле города Нерюнгри.

Причина смерти — перелом свода черепа, кровоизлияние субдуральное, падение с лестницы.

22 ноября в 18 часов на НТВ выйдет программа «Новые русские сенсации» 16 +. Впервые с помощью документальной видеохроники и свидетельств очевидцев расскажут о последних 12 часах жизни Соседова. Коллеги музыкального критика и телеведущего вынуждены были это сделать, чтобы опровергнуть все нелепые заявления, прозвучавшие в эфирах ток-шоу: из смерти Сергея Соседова в ток-шоу раздули «что-то немыслимое», «пляска на трагедии продолжается», несмотря на просьбы родных прекратить устраивать шоу на его смерти. Подлинная и полная версия видео хроники последних 12 часов опровергает версии об отравлении, обеде с мэром, задержки «Скорой» и прочие сплетни.

Сергея Соседова похоронили 30 сентября 2026 года Фото: Иван МАКЕЕВ.

ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ ЧАСОВ ЖИЗНИ СОСЕДОВА

Что покажут в «Новых русских сенсациях» 16+ — все записи с камер видеонаблюдения и в отеле (со звуком), и с уличных камер у отеля. А также интервью с очевидцами трагедии.

В расследовании журналисты опровергают версию о задержке «Скорой»: оказалось, что камера наблюдения в отеле фиксировала время на час позже чем было на самом деле — это подтверждается хроникой с уличной камеры у отеля и разговорами Соседова с коллегами у ресепшн.

Фрагмент первый: камера фиксирует 23 сентября 2 часа 57 минут. Соседов заселяется в отель, только прибыл после долгой дороги. Перелет из Москвы в Благовещенск 8 часов, оттуда на машине 14 часов до Нерюнгри. Его ждал отдых, насыщенная программа — встреча с поклонниками, знакомство с Якутией (много экскурсий), конкурс.

В холле его встречает сотрудники отеля и продюсер конкурса Виктор Беззубов. Первые слова Сергея: «Ехали безумно долго. Надо же здесь снег!» Шутит пока заселяется. Рядом три его попутчика — Анжела (издатель журнала), Анна (руководитель дома мода, которая потом расскажет — еще в дороге видела как у Соседова повредился каблук туфли, сам Соседов об этом сказал в аэропорту попутчикам — отклеился каблук), Вадим (водитель). Водитель говорит в интервью — ничего не предвещало беды, Сергей шутил, был оптимистично настроен весть путь. На прощание Соседов обнимает и благодарит водителя. Получает ключи от 26-го номера.

Перед этим выясняет, что ресторан напротив стойки ресепшн. Также прозвучал в момент заселения вопрос: «А сколько времени сейчас?» И ответ продюсера: «Сейчас 4 утра». В этот момент на видео камеры наблюдения фиксируется 3 часа. То есть — видеонаблюдение идет с часовым отставанием, что не учли на одном ток-шоу и раздули скандал с якобы опозданием «Скорой». Соседов уходит с чемоданом отдыхать. С ним поднимаются спутники. Идут все по той самой лестнице. Соседов заранее предупреждает, что на завтрак не спустится, так как хочет отоспаться: «Встретимся в районе обеда и будем строить планы».

На НТВ выйдет программа «Новые русские сенсации», где впервые расскажут о последних 12 часах жизни Соседова. Фото: Сергей Булкин/ТАСС

23 сентября. На камере видеонаблюдения 15 часов 20 минут. Соседов вновь появляется на камерах видеонаблюдения. Спускается, подходит к ресепшн — говорит с администратором Людмилой.

Весь разговор слышен на записи, так как одна из камер установлена рядом. Людмила рассказывает в интервью: «Он спустился где-то в 16.20 со второго этажа. Мы поздоровались — он излучал доброту, теплоту. Простой, душевный, теплый человек. Общался. Листал меню. Я видела человека в первый раз, мне показалось все в порядке — уставший гость. Сергей Васильевич листал меню. Говорит — борщ, солянка, как раз все что я люблю. Я отвечаю — хорошо. Сергей Васильевич попросил, чтобы ему добавили в номер гель для душа и шампунь. И он направился к двери. Говорит — я сейчас покурю и вернусь».

Видно как Соседов выходит на улицу, и тут же запись уличной камеры фиксирует 16.26 — то есть камера отеля «отстает» на час. Соседов курит на крыльце. Возвращается в холл. Идет не быстро, но и не так медленно как потом по лестнице. Видно как подходит к администратору, она говорит, что в номер добавили принадлежности для душа. Он поблагодарил. Затем сотрудники просят сфотографироваться он отвечает: мол, куда вы спешите, я у вас буду неделю тут жить, еще успеем.

Соседов никогда не отказывал в фото — поэтому можно, предположить, что за эти 6 минут уже почувствовал себя плохо, но никому не сказал и стал подниматься по лестнице. Эта дорога назад (в номе) ему давалась уже тяжелее — каждый шаг делает с трудом. Очевидно, что Сергея Васильевичу стало плохо — еще несколько минут назад он передвигался иначе. Рядом на лестнице никого. Затем видно как Соседов падает (буквально летит) назад и сильно ударяется затылком о пролет лестницы.

В холле слышится громкий звук падения — люди от ресепшн бросаются вверх. Людмила вызывает «Скорую помощь». Через минуту звонит еще раз: просит быстрее, так как человек без сознания. После этого звонит хозяину гостиницы «Дархан». Тамерлан Караев был на месте через 5 минут: «Скорая» подъехала сразу же». В программе он расскажет, что происходило на месте. На записи видно, что уже через 12 минут после падения Сергея оказывают помощь на месте, потом выносят на носилках «Скорую».

Близкие Соседова делают вывод, что скорее всего, Сергею стало плохо (проблемы с давлением его беспокоят давно), и он решил не сообщать об этом, а подняться в номер, чтобы отлежаться. Отсюда медленная походка.

По-настоящему близкие друзья сообщат в эфире: Сергей Соседов незадолго до смерти говорил им как боится одинокой старости, которая его ждет, а пока его спасение в любимой работе и с любимой мамой. Сегодня 88-летняя Антонина Петровна Соседова тяжело переживает смерть младшего сына и спекуляции на ней.

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