Бомбер и жакет Alexander Bogdanov. Фото: alexanderbogdanov.com

Пора корпоративов и предновогодних вечеринок уже не за горами. А значит самое время присматривать праздничный наряд. Об актуальных моделях рассказал дизайнер и основатель одноименного бренда Александр Богданов в рамках клиентского дня в ТРЦ «Павелецкая Плаза».

Фото: Екатерина ФРОЛОВА

В тёплой атмосфере гости смогли лично пообщаться с Александром Богдановым, познакомиться с новой праздничной капсулой и узнать, какие силуэты, оттенки и фактуры будут актуальны в преддверии Нового года и в 2027 году. Особое внимание уделили нарядным костюмам, выразительным фактурам и декоративным деталям. Александр Богданов рассказал, как вписать пайетки и бархат в современный гардероб, сочетать праздничные вещи с повседневными и создавать элегантные образы для корпоративов и новогодних торжеств.

Костюм и платье Alexander Bogdanov. Фото: alexanderbogdanov.com

Среди акцентов коллекции костюмы из полупрозрачных материалов и вельвета, платья с принтами, нарядные жакеты, а также съёмные кружевные воротники.

Рассказал Александр Богданов и главных трендах в праздничной моде.

Александр Богданов лично общался с клиентами. Фото: Екатерина ФРОЛОВА

Ткани и фактуры

В этом сезоне особенно актуальны сложные фактуры и деликатный блеск: пайетки, бисер, бусины. Обратите внимание на бархат, материалы с бархатным напылением, а также прозрачные ткани. Мне нравится, когда образ строится не на одном ярком акценте, а на сочетании материалов и деталей.

Хорошая посадка

Я бы выбирал вещь с хорошей посадкой и одним выразительным акцентом: платье, костюм или юбку с интересной фактурой. Лучше оставить образ собранным и добавить характер через украшения, обувь или аксессуары.

Актуальные оттенки

В тренде глубокие природные оттенки: шоколадный, винный, синий, серый, молочный. Все эти цвета хорошо сочетаются между собой.

Аксессуары

Иногда достаточно одной детали, чтобы образ заиграл. Съёмный воротник, меховой аксессуар, манжеты или двухслойный палантин могут полностью изменить настроение привычного жакета, платья или пальто.

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