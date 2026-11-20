Алена Водонаева и Ида Галич. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети / Тая Заяц

В конце осени, когда становится совсем холодно, мы переодеваемся в утеплённые куртки и шубы. Мех все так же на пике популярности. Многие звезды уже примерили жакеты и пальто с мехом. KP.RU собрал самые яркие образы.

Образы звезд комментирует журналист KP.RU, дипломированный стилист Ольга Родина

Алена Водонаева

Алена Водонаева Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Алена выгуляла один из самых красивых жакетов с мехом, на мой взгляд. Изделие с цветочным принтом и роскошным воротником из белого меха выпустил российский бренд Dresserie. Цена — 32 000 рублей. Жакет Водонаева сочетала с укороченными расклешенными джинсами и голубыми лодочками. Образ блогерша дополнила украшениями с камнями с клатчем. Все очень красиво!

Ида Галич

Ида Галич. Фото: Тая Заяц

Леопардовая шуба — must-have сезона. Многие бренды представили пятнистые изделия. А Ида Галич надела роскошную винтажную шубу 1974 года на вечеринку по случаю дня рождения Ксении Собчак. Собирал ведущую стилист Олег Горчанин. И получилось круто. Кстати, Ида — одна из немногих, кому очень синие тени на глазах.

«Дресс-код: Дэвид Линч. Я в образе Famme Fatal. Макияж, как у героини «Синего бархата» дополнил нашу идею. Мне нравится», — так описала свой образ Галич.

Шубу она сочетала с архивным черным платьем Balmain из 2000-х.

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Татьяна оделась по погоде, но как-то перемудрила. Шубку (предположу, что из норки) в ретро-стиле модница скомбинировала с юбкой в клетку и утеплёнными тапками, напоминающими галоши. Далее молодая супруга Петросяна обыграла образ аксессуарами — серыми перчатками, вязаным капором и замшевой сумкой Chanel. Вроде бы ничего, но образ Татьяну не красит. Из плюсов: приталенная шуба визуально стройнит.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Актуальны всевозможные меховые воротники и накидки. Так, Светлана дополнила кожаный черный жакет (132 000 рублей) шикарной накидкой из меха рыжей лисы (240 000 рублей). Оба изделия — от российского бренда Fantome. Жакет Бондарчук сочетала с красным кардиганом и такого же цвета брюками. Плюс акценты в виде колец с изумрудами. Роскошно!

Ксения Собчак

Ксения Собчак Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ксения Анатольевна с помпой отметила 45-летие, собрав на своем празднике всю светскую Москву. На вечеринке журналистка блистала в total black образе от бренда своей подруги Ульяны Сергиенко. Роскошную черную шубу из лисы звезда накинула на эффектное полупрозрачное черное платье с деликатным сиянием камней. Отдельного внимания заслуживали аксессуары — многослойное готическое колье, клатч с головой кошки и, конечно же, объёмный головной убор.

Ксения Собчак Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Мода, стоп!

Пушистые сапоги с каблуком в виде утки от бренда японского дизайнера Михары Ясухиро. Фото: km20.ru

Продолжаем меховую тему и представляем вашему вниманию пушистые сапоги с каблуком в виде утки от бренда японского дизайнера Михары Ясухиро. Обувь снежного человека из искусственного меха можно приобрести за 68 600 рублей.

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