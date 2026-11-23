Вопрос дня: А чьи мемуары вы хотели бы прочитать? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Владимир ПОЗНЕР, телеведущий, писатель:

- Я много прочел мемуаров, самыми интересными были Черчилля и маркиза де Сада. Очень сожалею, что Леонардо да Винчи не оставил мемуаров, их бы я хотел прочитать в первую очередь.

Эдуард БОЯКОВ,худрук Театра на Малой Ордынке:

- Личные записи моего любимого поэта Иосифа Бродского: он десятилетиями посвящал стихи одной женщине, но многое в этом осталось тайной. А вообще даже никому не известный парикмахер может так рассказать о людях, которых стриг, что будут читать взахлеб.

Егор ХОЛМОГОРОВ, русский философ:

- Мемуары председателя Си. У него очень интересная жизнь. Но китайские политики не пишут мемуаров.

Евгений ФЕКЛИСТОВ,лидер группы «Конец фильма», поэт:

- Математика Галуа. Он совсем молодым погиб на дуэли - как можно успеть столько сделать и так распорядиться жизнью? А из прочитанного советую дневники Кафки. Он никому не хотел нравиться и просил уничтожить свои записи. Таким откровениям я верю.

Дмитрий ПУЧКОВ (Гоблин), переводчик:

- Лично мне были бы крайне интересны мемуары Сталина. Особенно в сравнении с теми помоями, которыми поливают нашу историю.

Даниил КОВАЛЕВ, видеоблогер, документалист, автор канала «Таганай»:

- Мемуары своего деда-фронтовика. Он их не написал. А я, дурак, не записывал, пока была возможность. В 1942-м его, подростка, немцы угнали в Польшу: он бежал, попал в концлагерь. В 1944-м бежал и оттуда, вступил в ряды наступающей Красной армии, был ранен. А после войны дорос до директора завода.

Алексей ЖИВОВ, политолог, ветеран СВО:

- Записи Эпштейна. Хотелось бы понять, что в действительности происходило на его острове. Был ли это способ держать западные элиты на крючке?

Протоиерей Иоанн ОСЯК, Ростов-на-Дону:

- Лучшее для меня - не мемуары, а Слово Божие. Я 37 лет служу священником, но каждый раз нахожу в Библии что-то новое. Она бесконечна.

Мара, певица:

- Я бы прочла воспоминания защитников Малой Локни - курской Брестской крепости августа 2024-го. Слушаешь их и понимаешь: эти рассказы должны стать книгами, фильмами.