Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

МОРСКОЙ БОЙ

В воскресенье 21 ноября военный конфликт между Россией и Украиной вышел из берегов в прямом смысле. Россия поразила в Черном море сухогруз, использовавшийся, как заявило Минобороны РФ, для обеспечения ВСУ.

В то же время, в Финском заливе украинские дроны, пролетев через Прибалтику, атаковали судно, перевозившее грузы из Санкт-Петербурга в Калининград. Эстония и Финляндия прекрасно видели (либо были любезно осведомлены Киевом) подлет беспилотников ВСУ, приведя в боеготовность свои ПВО и временно остановив авиасообщение над своей территорией. Но, конечно, ничего не сбили, фактически сопроводив дроны к цели. Премьер-министр Финляндии даже с облегчением заявил после попадания дронов в корабль: “Украина имеет право защищаться”. Чем угрожал Украине торговый корабль, не имевший даже российской прописки, финны и эстонцы не потрудились уточнить. Но предъявили данные, что он находился под санкциями США как часть “теневого флота России”.

Одновременно пришли тревожные сообщения из Средиземного моря, где, по западным и украинским источникам, надводными катерами-беспилотниками были атакованы российский военный корабль и торговое судно. Россия официально нападение не подтверждала.

Однако, уже почти год гуляет информация, что на западе Ливии существует база, на которой работают около 200 украинских военных. Они обучают ливийцев обращению с дронами в обмен на право запускать с их территории дроны по российским кораблям в Средиземном море. Ничего личного, просто терроризм на экспорт.

ОСВОБОЖДЕННЫЙ БОР

В тот же день, 21 ноября, Минобороны России объявило об установлении контроля над поселком Сосновый Бор в Харьковской области. Этот населенный пункт находится у лесного массива (что видно и из его названия), юго-западнее Волчанска. И имеет важное значение для контроля этого леса, который ранее использовался ВСУ для просачивания на освобожденную Россией территорию.

РУССКИЕ КОРИДОРЫ

На самой Украине можно заметить два скандала, с медицинской точностью говорящих о диагнозе страны.

Сначала соцсети взорвал минутный ролик с главной пропагандисткой украинского ТВ, бравшего самый важные интервью у Зеленского, спокойно прогуливающейся по бульвару в Киеве с депутатом Верховной Рады.

- Как вам кадры, на которых украинские чиновники все чаще употребляют русский мат? - спрашивает журналистка.

- Я вас умоляю, - улыбается в бороду депутат. - В коридорах Рады большинство говорит на русском.

- Да, это так, я не раз бывала за кулисами власти, - невольно хихикнула пропагандистка, но быстро взяла себя в руки и сменила тему.

СБУ И ГУР ТРАВЯТ РОССИЮ

Второй “внутренний скандал” спровоцировал экс-полковник СБУ Червинский (которому приписывают участие во множестве терактов против России, в том числе в организации подрывов “Северного потока”). Он заявил в радиоэфире, что ГУР – военная разведка Украины крышевала наркокартель “Химпром”. До сих пор эту криминальную структуру связывали напрямую с СБУ. Оказалось, что она работала и с армейской разведкой.

По словам Червинского, “Химпром” создавался не только для обогащения силовиков и высших чиновников Украины, но и для поставок наркотиков в Россию. Это и было главным оправданием перед Западом и собственными осведомленными лицами существования столь криминальной структуры: “для подрыва здоровья российского народа”.

Однако, очень скоро “Химпром” начал продавать наркотики и в школах Украины, а также поставлял их чиновникам и силовикам. Червинский утверждает, что руководящий сотрудник ГУР, занимавшейся поставками наркотиков в Россию, предлагал их и своему окружению. “Этот (наркотик) помогает активнее работать и снимает усталость,“ - передал экс-полковник его слова.

Здесь следует учесть, что сейчас на Украине идет “война спецслужб”. Руководство ГУР, СБУ и НАБУ топят друг друга с конечной целью – забрать под себя теневые финансовые потоки. Но из этого ада пузырями на поверхность порой выходят и чрезвычайно важные признания. Как это – о специальных поставках в Россию наркотиков спецслужбами Украины как части войны с русскими.

100 МИЛЛИАРДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНСКОГО

Невозможно не заметить и признание об Украине, сделанное в воскресенье, 21 ноября, премьером Чехии Андреем Бабишем. Он выставил на всеобщую оценку, как грязное белье на балкон, траты Европы на бюрократию и на Киев. “Чехия платит в бюджет ЕС все больше денег, - признался он. - В этом году мы перечисляем уже 82 миллиарда крон (около 3,5 млрд евро). А нам в ответ сокращают финансирование. Но послушайте! Я назову вам две статьи в бюджете ЕС на 2028-2034 годы. Только представьте. 100 миллиардов евро на чиновников – Европарламент и Еврокомиссию. Это сравнимо со всем годовым бюджетом Чехии! Хорошо. Но еще цифра – еще 100 миллиардов евро для Украины. Почему мы должны давать Украине деньги из европейского бюджета?!!”

Так премьер Чехии невольно выдал, что содержание Украины уже обходится бюджету ЕС в ту же сумму, что и содержание всех чиновничьих структур самого Евросоюза. И это не считая отдельных кредитов – считай подарков - на военные расходы и поддержание бюджета для Киева.

Впечатляет.