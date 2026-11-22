ВС России взяли под контроль населенный пункт Сосновый Бор в Харьковской области Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) взяли под контроль населенный пункт Сосновый Бор в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

"Подразделениями группировки войск "Север" в результате активных действий установлен контроль над населенным пунктом Сосновый Бор Харьковской области", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны также сообщили, что российские войска уничтожили установку БРК "Нептун", а также поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

Также сайт KP.RU писал, что армия России в течение ночи поразила электростанцию "Правобережная" в Запорожье. Она подавала в регионе электроэнергию предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, ВС России нанесли поражение по местам проведения совещания высокопоставленных представителей ВСУ, а также украинскому ВПК.