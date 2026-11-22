Фото: Михаил ФРОЛОВ.
Шесть тысяч зрителей пришли на юбилей SHAMAN в Кремлевский дворец. Вот так, с любимыми зрителями и аншлагом артист отметил 35-летие. Перед концертом Ярослав Дронов (настоящее имя певца — Ред.) пообщался с репортерами.
Фото: Михаил ФРОЛОВ.
— Дочка, конечно же, позвонила, поздравила меня с юбилеем! — признался KP.RU артист.
Певец рассказал, мол, если бы не музыка, выбрал бы, скорее всего, медицину.
— А вообще, если что, в дворники пойду, — шутил артист.
А вот то, что в райдере у SHAMAN портрет Владимира Путина и березовый сок — совсем не шутка.
Фото: Михаил ФРОЛОВ.
— По поводу березового сока могу сказать, что, указывая его в райдере, мы просто проверяем, насколько внимательно организаторы его читали, — уточнил SHAMAN.
А потом отправился в закулисье готовиться к концерту. Там артиста поздравил вкусным тортом со свечами оркестр, с которым он провел на сцене этот праздничный вечер.
Фото: Михаил ФРОЛОВ.
За минуту до старта шоу в зал вошли самые близкие Ярослава: родители, жена Екатерина Мизулина (глава Лиги безопасного интернета — Ред.) и теща.
Фото: Михаил ФРОЛОВ.
В ходе шоу SHAMAN презентовал новые джинсы с триколором, которые пришли на смену кожаным штанам, недавно почившим в печи. На правой штанине новых брюк сиял флаг России. А спереди на джинсах зияла дырка, которую Ярослав предложил оставить «для ваших фантазий». И не менее важная деталь — теперь штаны Ярослава имеют специальный боковой кармашек для микрофона.
Фото: Михаил ФРОЛОВ.
Фото: Михаил ФРОЛОВ.
Было немало и трогательных моментов.
Хит «Моя Россия» Ярослав спел со звездой «Голос. Дети», незрячим мальчиком Романом Башинским. От такого дуэта прослезились все, включая супругу SHAMAN Екатерину Мизулину.
Фото: Михаил ФРОЛОВ.
А родители Ярослава вручили ему подарок от поклонников.
— Лучший подарок — это добро. В честь твоего дня рождения мы открывали сбор военным медикам. Мы вручаем тебе благотворительный сертификат на 800 тысяч рублей. Все эти деньги будут переведены военным медикам — в «Народный фронт», — сказала мама SHAMAN Людмила Дронова, вручая сыну сертификат.
Фото: Михаил ФРОЛОВ.
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