Ярослав Дронов Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Шесть тысяч зрителей пришли на юбилей SHAMAN в Кремлевский дворец. Вот так, с любимыми зрителями и аншлагом артист отметил 35-летие. Перед концертом Ярослав Дронов (настоящее имя певца — Ред.) пообщался с репортерами.

Перед концертом артист вышел к журналистам в классическом костюме и в черной шапке. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

— Дочка, конечно же, позвонила, поздравила меня с юбилеем! — признался KP.RU артист.

Певец рассказал, мол, если бы не музыка, выбрал бы, скорее всего, медицину.

— А вообще, если что, в дворники пойду, — шутил артист.

А вот то, что в райдере у SHAMAN портрет Владимира Путина и березовый сок — совсем не шутка.

SHAMAN Фото: Михаил ФРОЛОВ.

— По поводу березового сока могу сказать, что, указывая его в райдере, мы просто проверяем, насколько внимательно организаторы его читали, — уточнил SHAMAN.

А потом отправился в закулисье готовиться к концерту. Там артиста поздравил вкусным тортом со свечами оркестр, с которым он провел на сцене этот праздничный вечер.

SHAMAN Фото: Михаил ФРОЛОВ.

За минуту до старта шоу в зал вошли самые близкие Ярослава: родители, жена Екатерина Мизулина (глава Лиги безопасного интернета — Ред.) и теща.

Теща SHAMAN, Елена Мизулина Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В ходе шоу SHAMAN презентовал новые джинсы с триколором, которые пришли на смену кожаным штанам, недавно почившим в печи. На правой штанине новых брюк сиял флаг России. А спереди на джинсах зияла дырка, которую Ярослав предложил оставить «для ваших фантазий». И не менее важная деталь — теперь штаны Ярослава имеют специальный боковой кармашек для микрофона.

На смену кожаным штанам пришли рокерские джинсы Фото: Михаил ФРОЛОВ.

SHAMAN Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Было немало и трогательных моментов.

Хит «Моя Россия» Ярослав спел со звездой «Голос. Дети», незрячим мальчиком Романом Башинским. От такого дуэта прослезились все, включая супругу SHAMAN Екатерину Мизулину.

На юбилее Ярослав спел с юными артистами из ансамбля «Непоседы». Фото: Михаил ФРОЛОВ.

А родители Ярослава вручили ему подарок от поклонников.

— Лучший подарок — это добро. В честь твоего дня рождения мы открывали сбор военным медикам. Мы вручаем тебе благотворительный сертификат на 800 тысяч рублей. Все эти деньги будут переведены военным медикам — в «Народный фронт», — сказала мама SHAMAN Людмила Дронова, вручая сыну сертификат.

Родители вручили Ярославу сертификат на 800 тысяч рублей, которые собрали вместе с его поклонниками для военных медиков. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

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