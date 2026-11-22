Екатерина Волкова рассказала о пополнении в семье: теперь у артистки четверо внуков Фото: Михаил ФРОЛОВ.

На этой неделе Екатерина Волкова поделилась радостной новостью, Юлия Пересильд впервые появилась на публике с новым супругом, а певица Нюша рассталась с диджеем Владом Ханецким. Кроме того, стало известно о смерти комика Элдоса Алмазова и писателя Альберта Иванова. Рассказываем главные новости из мира шоу-бизнеса за 16-22 ноября 2026 года.

Екатерина Волкова стала бабушкой в четвертый раз

52-летняя актриса Екатерина Волкова рассказала о пополнении в семье. Теперь у артистки четверо внуков: три мальчика и девочка. Своими первыми впечатлениями после рождения малыша она поделилась с корреспондентом KP.RU: «Когда рождается человек - это прекрасно. У меня теперь три внука и внучка».

Волкова призналась, что уже привыкла к роли бабушки, хотя внешне ее не всегда воспринимают именно так. По словам артистки, все объясняется просто: дочь она родила в 18 лет, поэтому к 52 годам успела стать бабушкой четырежды. «Такие современные бабушки. Я ощущаю себя бабушкой, пеку блинчики, делаю пирожки», - рассказала Екатерина. Себя она назвала очень доброй бабушкой и призналась, что внукам позволяет практически все.

Юлия Пересильд впервые вышла в свет с новым мужем

Юлия Пересильд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Актриса Юлия Пересильд появилась на публике вместе с супругом Михаилом Милашиным. Пара посетила премию OK! Awards «Больше чем звезды». Это первый совместный выход артистки и кинооператора после тайной свадьбы. На мероприятии Пересильд спросили, что для актрисы означает работа с мужем-оператором: награду или наказание. Звезда ответила без колебаний: «Я думаю, что в случае с Мишей - награда». При этом супруги пока сотрудничали друг с другом лишь однажды. О том, что Пересильд вышла замуж, стало известно спустя два месяца после торжества.

Нюша рассталась с возлюбленным

Нюша Фото: Евгения ГУСЕВА.

Певица Нюша больше не встречается с диджеем Владом Ханецким, выступающим под именем Khaney. Их отношения продолжались около полутора лет. О разрыве заговорили после того, как поклонники заметили, что артисты перестали следить друг за другом в социальных сетях. Вскоре Ханецкий начал оставлять комментарии под фотографиями других девушек. Позднее источник, знакомый с парой, подтвердил, что влюбленные расстались.

Умер комик Элдос Алмазов

19 ноября стало известно о смерти 29-летнего киргизского комика Элдоса Алмазова. Он прославился благодаря участию в телевизионном проекте «Открытый микрофон» на ТНТ, а также интернет-шоу «Большое шоу» и Roast Battle. Артист долго боролся с редким генетическим заболеванием, а в апреле 2026 года у него обнаружили агрессивную форму рака кости - остеосаркому. Алмазов проходил химиотерапию и перенес операцию. По предварительной информации, его сердце остановилось во время хирургического вмешательства на животе.

Умер автор сказок о Хоме и Суслике Альберт Иванов

21 ноября на 89-м году жизни скончался писатель и сценарист Альберт Иванов. Он известен прежде всего как создатель историй о Хоме и Суслике, а также автор сценария мультфильма «Крылья, ноги и хвосты».