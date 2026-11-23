Рубашки Atme и True Red. Фото: atme.online + lamoda.ru

Рубашка — это must-have офисного дресс-кода. Но сегодня мы рассмотрим не обычные базовые модели, а более акцентные — например, с декортом, баском или приталенные. Помимо белой рубашки, в идеале иметь еще несколько других более ярких вариантов. И тогда ваш деловой гардероб никогда не будет скучным.

Стилист Ольга Родина рассказала об актуальных рубашках Фото: Евгения ГУСЕВА.

С галстуком

Галстуки пришли к нам вместе с офискором (деловой стиль с яркими акцентами). Их мы носим разными способами: классическим, когда завязываем галстук вокруг шеи; или как колье — надеваем аксессуар на голую шею и заправляем в рубашку. А можно приобрести рубашку уже с галстуком, который в любой момент можно снять и превратить акцентную вещь в базовую.

Рубашка Atme. Фото: atme.online

В стиле ципао

В тренде азиатский стиль и вещи, вдохновенные ципао — традиционным китайским платьем с воротом и застежками. Я отметила стильную приталенную рубашку в благородном винном оттенке. Комбинируйте яркую вещь с любыми джинсами и брюками.

Рубашка BRMSK. Фото: lamoda.ru

С интересным воротом

Воротник-стойка превратит любую базовую рубашку в эффектную и элегантную вещь. Я остановила выбор на объемной модели осеннего оранжевого цвета, которая идеально будет сочетаться с коричневыми брюками или юбкой.

Рубашка Annen. Фото: lamoda.ru

С декором

Может ли рубашка стать полноценным элементом нарядного образа? Конечно, может, но при наличии определенного декора. Я нашла просто роскошную модель, украшенную вышивкой и алой розой. Такая вещь не нуждается в особом дополнении. Сочетайте ее с черными брюками или юбкой-карандашом.

Рубашка True Red. Фото: lamoda.ru

С баской

Баска станет не только акцентом в вашем образе, но и смоделирует фигуру. Если у вас не ярко выражена талия, то этот элемент создаст необходимый силуэт. Для осенне-зимнего сезона я бы советовала экспериментировать с оттенками и выбирать не только спокойные природные цвета, но и более яркие — например, розовый или лимонный.

Рубашка Atme. Фото: atme.online

С принтом

Рубашка с ярким принтом также украсит ваш офисный гардероб. Наверно, самый универсальный рисунок — это клетка. Тем, кто любит вещи поярче, советую присмотреться к моделям с леопардовым и питоновым принтами. Касаемо кроя, то у многих российских брендов явно прослеживается тренд на приталенность и акцентные плечи.

Рубашка Suara Femme. Фото: lamoda.ru

Из вельвета

Рубашку из плотного вельвета можно носить, как самостоятельную вещь, так и накидывать сверху, например, на футболку. За счет приятной бархатистой фактуры такая вещь разбавит любой самый скучный образ. Вельвет красиво смотрится в осенних оттенках — коричневом, оранжевом, бордо и желто-зеленом.

Рубашка Mark Formelle. Фото: lamoda.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пайетки, бархат, полупрозрачные ткани: что надеть на корпоратив