Никита Джигурда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Сегодня утром был госпитализирован 65-летний Никита Джигурда. Об этом сайту KP.RU сообщила его жена олимпийская чемпионка Марина Анисина.

Марина Анисина рассказала KP.RU: «Никиту забрала «Скорая» в реанимацию сегодня утром в 9.30. У него инфаркт. Никита в реанимации, он в сознании. Им занимаются врачи. В реанимации телефоны запрещены, поэтому буду звонить в больницу через несколько часов. Он любит терпеть. Давление поднялось, у него были в рабочей командировке с собой таблетки, он их принял. Но с утра появилась слабость, стало хуже. Поэтому уговорила его вызвать «Скорую».

Марина Анисина спасла жизнь мужа своевременным вызовом «Скорой помощи», сейчас врачи стабилизируют состояние известного артиста. Никита Борисович в сознании.

Никита Джигурда и Марина Анисина Фото: Борис КУДРЯВОВ.

В этом году у Никиты Джигурды много работы — съемки, выступления, командировки, съемки в телепроектах. Повышенное давление беспокоило артиста не в первый раз, и оно стало одной из причин инфаркта.

Сейчас Никита Джигурда предпочитает проекты «посерьезнее» и объяснял нам почему раньше снимался в ток-шоу: «Я много раз участвовал в различных телевизионных и онлайн ток-шоу. И в качестве эксперта, и в качестве главного героя. За запланированные и незапланированные в сценариях скандалы и курьезы мне платили до десяти тысяч долларов за шоу. За четыре ток-шоу Поп-ММА в октагоне я получил около шести миллионов рублей. Я умею делать шоу, но сегодня большую часть времени занимаюсь серьезными проектами». Джигурда неоднократно жаловался, что его «умные» речи на ТВ рейтингов не давали, а за скандалы ему хорошо платили, поэтому и участвовал, но последние годы отказался от «желтых проектов». Участвует в том, что ему интересно. Говорит, что эпатажный образ в прошлом. Повышенное давление у артиста много лет, и не мешало в работе, однако на этот раз все было серьезно — повезло, что рядом была жена, которая настояла и вовремя вызвала «Скорую».

P.S. Как сообщила KP.RU Марина Анисина - это первый инфаркт у Никиты Джигурды. Ранее у него были только периоды повышения давления. Сейчас он продолжает находиться в реанимации. Никите Борисовичу провели малоинвазивную операцию по стентированию сосудов сердца. Установили стент - его ставят в суженный участок коронарной артерии, чтобы восстановить нормальный кровоток. Часто причина сужения - атеросклеротическая (или по-простому холестериновая) бляшка, которая мешает нормальному кровотоку. Стент работает как каркас: расширяет просвет сосуда.