Сегодня 65-летнего актера и исполнителя Никиту Джигурду госпитализировали в реанимацию столичной больницы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Сегодня 65-летнего актера и исполнителя Никиту Джигурду госпитализировали в реанимацию столичной больницы. И вот, спустя четыре часа сам пациент записал видео из реанимации для своих соцсетей.

Никита Борисович с подключенными датчиками (на видео заметны в том числе электроды для ЭКГ, которые непрерывно отслеживают работу сердца — ритм, частоту сердечных сокращений) говорит: «Сейчас уже все хорошо. Я на ногах перенес инфаркт. Я летал в Екатеринбург на лучший завод, где у меня должна выходить пластинка. И там уже [плохо] стало. Давление под 230, жжение в груди. Летел в Москву — так жгло в груди, что жить не хотелось. Но я фаталист. Врачи говорят, что удивительно как я выжил. Я перенес инфаркт на ногах. Просто через день пошла дикая аритмия, поэтому я согласился вызвать «скорую». Они сказали, что мне повезло… Обширный инфаркт передней стенки, тромб, который будут пытаться удалять операцией. Но я очнусь — я молюсь, медитирую…»

Джигурда записал видео из больницы после инфаркта

Никита Джигурда: «Сейчас уже все хорошо. Я на ногах перенес инфаркт» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Никите Борисовичу провели операцию и установили стент — в суженный участок коронарной артерии, чтобы восстановить нормальный кровоток. Напомним, что события развивались так. Джигурда прилетел из Екатеринбурга еще вчера, чувствовал себя плохо из-за повышенного давления, но запрещал жене вызывать «скорую». Сегодня утром он стал ощущать слабость и тут уже жена настояла на том, чтобы вызвать «Скорую» чем спасла мужу жизнь.

Марина Анисина сегодня утром сообщила KP.RU: «Никиту забрала «скорая» в реанимацию сегодня утром в 9.30. У него инфаркт. Никита в реанимации, он в сознании. Им занимаются врачи. В реанимации телефоны запрещены, поэтому буду звонить в больницу через несколько часов. Он любит терпеть. Давление поднялось, у него были в рабочей командировке с собой таблетки, он их принял. Но с утра появилась слабость, стало хуже. Поэтому уговорила его вызвать «скорую».

После нашего разговора Марина Анисина отключила временно телефон, так как на нее обрушились звонки. Марина Анисина и Никита Джигурда благодарят всех за слова поддержки. Желаем Никите Борисовичу крепкого здоровья!

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