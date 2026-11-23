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Сезон простуд в разгаре, грипп набирает обороты. «Рост заболеваемости ОРВИ, судя по ежегодным графикам, всегда происходит в конце ноября-начале декабря», - отмечает кандидат медицинских наук, врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

Как обезопасить себя, когда вокруг все больше кашляющих, чихающих, а также еще бессимптомных, но уже заразных переносчиков «сопливых» вирусов? Советы россиянам дала главный терапевт Минздрава, академик РАН, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

1. Правильное проветривание.

Исследования показывают: регулярное проветривание комнат, офисных кабинетов, школьных классов и других помещений - один из недооцененных, но самых действенных способов снижения заболеваемости ОРВИ.

- Открывайте окна на 5-10 минут каждые 1-2 часа.

- Если на улице морозно, проветривайте помещение в течение 3-5 минут, открыв окна и/или двери настежь.

! В закрытом помещении концентрация аэрозольных частиц с вирусами быстро растет. А проветривание снижает ее в разы, поясняет эксперт.

2. Оптимальная влажность.

Чтобы снизить риск подхватить ОРВИ, важно пить достаточно воды и увлажнять воздух. «Сухой воздух высушивает слизистую носа и глотки, повреждая ресничный эпителий - естественный барьер. В таких условиях вирусам легче проникнуть в клетки. Увлажнение воздуха поддерживает естественное очищение дыхательных путей», - говорит доктор Драпкина.

- Поддерживайте влажность в помещениях на уровне 40-60%. Для этого можно использовать бытовой увлажнитель (на маркеплейсах есть бюджетные варианты за несколько тысяч рублей). Либо расставляйте в комнатах емкости с водой.

- Пейте чистую воду. Оксана Драпкина дает общий ориентир: 30-40 мл на 1 кг массы тела в день.

! Для людей старшего возраста, пациентов с нарушениями работы сердца, сосудов, почек международные и российские медицинские рекомендации предусматривают такие нормы:

- для женщин в среднем 1,6-1,7 л жидкости в сутки;

- для мужчин 2 л в сутки.

В этот объем жидкости включаются все напитки - вода, компоты, лимонады, кефир, чай, кофе.

Регулярное проветривание помещений - один из самых действенных способов снижения заболеваемости ОРВИ. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

3. Гигиена рук.

Вирусы оседают на дверных ручках, поручнях, кнопках лифта. Мы постоянно дотрагиваемся до них.

- Когда мы касаемся лица (в среднем 15-20 раз в час!), вирусы попадают на слизистые носа, рта или глаз. А это - входные ворота инфекции, - поясняет академик Драпкина. Поэтому гигиена рук крайне важна.

- Мыть руки после улицы, транспорта, туалета, перед едой и после контакта с больным. Мыло разрушает липидную оболочку вирусов и смывает их. Это самый простой и доказанный способ снизить риск заражения.

- Если нет воды - используйте антисептик с ≥60% спирта.

4. Уборка и дезинфекция поверхностей.

Некоторые респираторные вирусы могут сохраняться на поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. Контакт с ними через руки приводит к заражению (см. выше).

- Регулярно проводить влажную уборку. Желательно - не реже раза в неделю.

! Такой способ позволяет удалять вирусные частицы и снижать вирусную нагрузку в помещении (чем она меньше, тем легче иммунитету справиться и не допустить развития болезни).

- Дезинфицировать поверхности: дверные ручки, столы, выключатели.

! Не забывайте о смартфонах! Мы держим их в немытых руках в общественном транспорте, супермаркетах, прижимаем к лицу во время разговора. В идеале после каждого возвращения из людных мест стоит протирать телефон спиртовой салфеткой - это никак не вредит гаджету (проверено автором данного текста за все годы с начала пандемии ковида по сей день).

Старайтесь почаще протирать смартфон спиртовыми салфетками. Фото: Lana Milanovic/Shutterstock/Fotodom

5. Защита органов дыхания.

Если вы подумали про оксолиновую или другую мазь, которая якобы «отпугивает» или «задерживает» вирусы, то знайте: полноценные научные исследования не подтверждают такой эффект. А вот респираторы (удобны анатомические, в виде «клювика» на рот и нос) и медицинские маски доказанно снижают передачу респираторных вирусов, подчеркивает доктор Драпкина.

- Надевайте респиратор или маску в транспорте, магазинах и других местах большого скопления людей.

- Следите, чтобы маска плотно прилегала, обязательно закрывала нос, а не сползала в нижнюю часть лица. Меняйте маску каждые 2-3 часа. Респиратора хватает на целый день (сейчас анатомические респираторы недорого продаются на маркетплейсах).

6. Гигиена при кашле и чихании.

Вы ведь не хотите заразить своих близких и стать источником инфекции для остальных окружающих? «При кашле и чихании образуются миллионы капель, которые разлетаются на несколько метров», - предупреждает эксперт.

- Прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя, а не ладонью. Иначе вирус остается на руках и переносится на предметы.

- Использованную салфетку сразу выбрасывайте.

! Эти элементарные правила заметно снижают распространение инфекции в семье и коллективах.

7. Изолируйте больного.

- Больной человек - основной источник вирусов. Чем меньше контактов со здоровыми, тем ниже риск передачи,- подчеркивает доктор Драпкина. - Изоляция особенно важна для защиты людей из групп риска: маленьких детей, пожилых, беременных и тех, у кого есть хронические болезни.

- Если в семье кто-то заболел, по возможности изолируйте его в отдельной комнате.

- Выделите отдельную посуду и полотенце, чаще проветривайте помещение и проводите влажную уборку.

! Больной сотрудник, продолжающий ходить на работу - враг себе и вредитель для окружающих. Грипп и даже банальная простуда, перенесенная на ногах, грозят опасными осложнениями - вплоть до поражения сосудов и сердца. А работодатель и коллеги, которые слягут после общения с заразным сотрудником, явно не оценят его подвиг.

ВАЖНО

Не поздно ли еще сделать прививку от гриппа?

- Прививку от гриппа необходимо делать ежегодно, оптимально - с сентября по ноябрь, до начала подъема заболеваемости. Людям из групп риска (пожилые, с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистыми недугами. - Ред.) также показана вакцина от пневмококка, - поясняет академик Драпкина.