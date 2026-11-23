Карина Кросс с мужем Марком Рудаковским Фото: Иван МАКЕЕВ.

34-летняя блогер Карина Кросс обратилась к 23-летнему мужу после того, как тот оказался в больнице. Она поддержала избранника трогательными словами, а сам Марк Рудаковский тем временем поделился с подписчиками кадрами из больницы.

На днях Марк опубликовал видео из машины скорой помощи. К ролику он добавил тревожную подпись. «Что бы такое сделать под конец года, чтобы все офигели», — написал Рудаковский.

На днях Марк опубликовал видео из машины скорой помощи Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Вскоре хоккеист вышел на связь уже из больничной палаты. На новом видео он предстал в медицинском халате и признался, что провел два дня в реанимации. «Я после двух дней в реанимации», — сообщил Марк.

На другом ролике из его Telegram-канала слышен голос человека за кадром, который пытается успокоить зрителей и подбодрить пациента: «Все нормально у него, книжки читает. Ну, скажи что-нибудь». Сам Рудаковский в ответ лишь смеется и машет рукой. При этом без иронии оценивать пережитое он не стал, коротко обозначив свое отношение к больничным будням: «Реанимация не самое приятное место конечно», — подписал видео хоккеист.

Хоккеист провел в реанимации два дня Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Поддержать супруга решила Карина Кросс. Блогер оставила под публикацией лаконичный комментарий: «Мы со всем справимся». Подписчики желают Марку скорейшего выздоровления. Впрочем, некоторые не удержались от шуток по поводу съемки в больнице: «Главное камеру врубить». Что стало причиной экстренной госпитализации, неизвестно.

К слову, недавно Рудаковский общался с корреспондентом KP.RU, тогда 23-летний хоккеист признался, что не любит долго выбирать одежду и предпочитает самостоятельно собирать повседневные образы. При этом Марк оказался большим поклонником шопинга: он любит присматривать новые вещи и признавался, что покупки мотивируют его больше зарабатывать.

Карина Кросс и Марк Рудаковский познакомились летом 2025 года на съемках романтического шоу «Подружки». Несмотря на разницу в возрасте, между ними быстро возникла симпатия. В марте 2026-го хоккеист сделал блогеру предложение на льду во время матча КХЛ между московским и минским «Динамо», встав на одно колено с букетом белых роз. В апреле пара расписалась и обвенчалась в Минске, на родине Марка.