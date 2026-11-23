Полицейский водомёт на пути следования протестующих студентов 20 ноября Фото: Евгений СУЧКОВ.

В солнечной Италии, где свобода слова декларируется одной из главных демократических ценностей, придумали способ сделать страну ещё свободнее: студентам, участвующим в массовых протестах, предлагают перестать платить стипендию, социальные выплаты и гранты. При этом речь идёт именно о досудебной мере: блокировка выплат предполагается сразу после включения в списки подозреваемых.

Буквально на следующий день после массовых выступлений учащихся школ и вузов 20 ноября, совпавших со всеобщей забастовкой, депутат правящей партии «Братья Италии» Андреа Дельмастро внёс на рассмотрение парламента предложение о внесении поправок к декрету о безопасности. Если их примут, учащиеся, против которых начато расследование из-за предполагаемых правонарушений на митингах или при "оккупации" учебных зданий, могут остаться без стипендий и пособий ещё до приговора. А при наличии вердикта суда выплаты отменят окончательно и, более того, потребуют вернуть уже полученное. Организаторам же захватов школ будет грозить солидарная ответственность даже за ущерб, причинённый другими участниками. Отличился и другой депутат «Братьев Италии», Алессандро Урци, предложивший выдавать полиции несмываемые красители для маркировки предполагаемых нарушителей на демонстрациях.

Примечательно, что главному инициатору подобных новшеств тонкости судебной системы известны не понаслышке. Бывший заместитель министра юстиции Дельмастро в 2025 году получил восемь месяцев лишения свободы условно по делу о разглашении служебной тайны, связанной с анархистом Альфредо Коспито, и сейчас пытается оспорить этот приговор в высшей инстанции.

Надо сказать, что передовая инициатива не нашла понимания не только у представителей "левой" оппозиции, но и у товарищей автора по правящей коалиции. В партии «Вперёд, Италия!» выступили против поправки: депутат Энрико Коста напомнил, что само внесение человека в реестр подозреваемых по закону не может оборачиваться для него неблагоприятными административными последствиями.

Правозащитники тоже проявили старомодную привязанность к правам. Ещё до появления поправок они раскритиковали декрет за риск криминализации мирного протеста и ограничения свобод.

Впрочем, пока это лишь проекты, а не действующий закон. Итальянская молодёжь ещё вправе спорить с властью. Вопрос лишь в том, не станет ли образование платой за такое несогласие.

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