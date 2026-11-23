Авторы вброса использовали старый снимок из новости о задержании закладчиков в полицейской форме. Фото: Управление МВД России по Екатеринбургу.

В Сети распространили информацию о задержании двух полицейских в Удмуртии, которые якобы готовили теракт против полковника ВС РФ. Как выяснили журналисты KP.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на отсеивание фейков, это неправда.

Согласно представленным сведениям, преступники хотели подорвать военнослужащего при помощи воздушных шаров с взрывчаткой. Мол, подозрительные объекты заметили жители Ижевска, а позже правоохранителей-террористов задержали сотрудники ФСБ.

В действительности ничего подобного не происходило. Силовые ведомства в последние дни о подобных инцидентах не сообщали. Пост о предотвращении покушения не подкреплен никакими официальными комментариями.

Кроме того, в качестве доказательства авторы вброса используют сомнительного качества стопкадр с логотипом телеканала «Россия 1», на котором два человека в форме стражей порядка сидят на скамейке в изоляторе с закованными в наручники руками за спиной. Но снимок не имеет отношения к Удмуртской Республике. В действительности это фотография, опубликованная Управлением МВД России по городу Екатеринбургу еще 10 февраля 2022 года. На ней изображены двое подозреваемых в распространении наркотиков, задержанные росгвардейцами. Эти мужчины переодевались в форму сотрудников ОВД и делали закладки с запрещенными веществами.

Также в фальшивой новости упоминается некая группа «ветеранов», которая стоит за несостоявшейся попыткой убийства офицера. Тут же говорится, что сообщество это признано «террористической организацией». На самом деле, в перечнях Росфинмониторинга и ФСБ России оно вовсе не упоминается. Поисковики в Интернете тоже ничего не выдают по соответствующему запросу.

Добавим, что сведения распространяет канал, специализирующийся на лжи. Так, ранее здесь врали о том, что власти Поволжья проводят мобилизацию и усилили набор на службу по контракту. Эти заявления были опровергнуты и не имеют отношения к действительности.

Напоминаем, что нельзя вестись на провокации и ориентироваться на сомнительные источники. Доверять можно только проверенным и официальным каналам.