Виновника смерти владельцев сети «Четыре лапы» Цыпиных посадили под домашний арест. Фото: Marcelo Hernandez/dpa/Global Look Press

Путешествие, которое должно было стать праздничным, обернулось трагедией. В ДТП на чилийской дороге погибли известные бизнесмены, 67-летние Андрей и Марина Цыпины - основатели сети зоомагазинов «Четыре лапы», одной из крупнейших в России.

Они начали свой бизнес еще в девяностые в подмосковном Жуковском, открыв там маленький магазин. Теперь их 600 по всей стране.

Супруги отправились в Латинскую Америку, чтобы отпраздновать там день рождения Марины. Туристический микроавтобус столкнулся с фурой. Оба водителя - как и гид Цыпиных, и вторая пара российских туристов - выжили. Андрей с женой скончались на месте.

Трагедия произошла около двух часов дня в субботу, 21 ноября, на шоссе недалеко от Пунта-Аренас – самого южного города Чили. Группа ехала в сторону национального парка Торрес-дель-Пайне, известного живописными горными массивами, ледниками и бирюзовыми озерами.

Внезапно микроавтобус выехал на встречку. Результат - лобовое столкновение.

За рулем был чилиец Анхель Клаудио Сильве Андраде. В тот день он вел себя странно - совершал резкие маневры и, как объяснили другие пассажиры, «выказывал признаки усталости». Туристы спросили, как он себя чувствует, и удовлетворились ответом: «Все нормально».

Подозрительных веществ в крови Андраде не нашли. А вот у водителя фуры - аргентинца - обнаружили следы наркотика. Однако виновником случившегося признали именно чилийца. Его поместили под домашний арест, предъявив обвинение в неумышленном убийстве (причина - усталость, возможно, заснул за рулем). Кстати, он ранее был судим за вождение в нетрезвом виде.

По информации телеканала 24 Horas, местные власти занимаются процедурой передачи тел Цыпиных их родным. Сейчас сетью магазинов «Четыре лапы» управляет их сын Дмитрий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Чили в ДТП погибли владельцы магазинов «Четыре лапы»: СМИ сообщили, как это произошло