В ДТП в Чили погибли основатели сети зоомагазинов «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины. Фото: Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images

Трагедия в Чили огорчила всех владельцев четвероногих в России. Там в ДТП погибли основатели сети зоомагазинов «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины. Они стали жертвами дорожной аварии, сообщил Telegram-канал SHOT.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

ДТП произошло на 160-м километре трассы в регионе Магальянес, где 67-летние супруги путешествовали в составе тургруппы. Как сообщается, водитель грузовика выехал на встречку и в лоб протаранил микроавтобус, в котором ехали россияне. Андрей и Марина от полученных травм скончались до приезда скорой. Еще четверо пассажиров микроавтобуса серьезно пострадали.

КАК НАЧИНАЛСЯ БИЗНЕС

В 1992 году в подмосковном Жуковском открылись нескольких небольших зоомагазинов семьи Цыпиных. Поначалу Андрей сам стоял за прилавком и контролировал все процессы – от разгрузки товаров до поставок кормов.

За прошедшие 30 лет бизнес заметно вырос, Цыпины и их «Четыре лапы» стали крупнейшим федеральным игроком. Под брендом «Четыре лапы» сейчас работает более 600 магазинов по всей России, ассортимент - свыше 26 000 наименований товаров. Есть собственный интернет-магазин, сеть ветеринарных центров, груминг-салоны, сервисы передержки и страхования животных. А в особой экономической зоне «Липецк» был построен и запущен завод по производству сухих кормов.

Почему это стало семейным бизнесом Цыпиных? Любовь к хвостатым, или точный расчет, ведь в начале 1990-х эта ниша рынка была практически пуста? Сейчас трудно ответить на этот вопрос точно, поскольку супруги были довольно закрыты и никогда не давали интервью. По словам их сына Дмитрия Цыпина, компания с самого начала строилась вокруг идеи «помочь людям правильно заботиться о своих питомцах». Идея - не просто продавать товары, а формировать культуру ответственного отношения к животным.

СКОЛЬКО ОН СТОИТ

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, Андрей Цыпин являлся учредителем 13 действующих юридических лиц, Марина Цыпина - 11. С учетом общих компаний, супруги владели долями в 15 организациях. Их совокупная выручка по итогам 2025 года составила около 38,3 млрд рублей, чистая прибыль - более 381 млн рублей.

Точная рыночная оценка всей группы компаний в открытых источниках не публиковалась, поскольку бизнес остается непубличным и семейным. Однако по данным СПАРК-Интерфакс, только одно из юрлиц - ООО «Четыре лапы - ИМ» (интернет-магазин) - в 2025 году показало выручку свыше 1 млрд рублей при чистой прибыли 27,6 млн рублей. Совокупный оборот всей розничной сети из более чем 600 точек и производственного комплекса исчисляется десятками миллиардов рублей.

Компания входит в тройку лидеров российского рынка зоотоваров (объем которого оценивается более чем в 430 млрд рублей) и владеет одним из самых узнаваемых брендов в сегменте.

И КОМУ ДОСТАНЕТСЯ

Наследником первой очереди по закону является сын супругов Дмитрий Цыпин (если иное не указано в завещании). Дмитрию около 50 лет.

Он с юности вовлечен в семейное дело, на протяжении последних лет фактически руководил стратегическим развитием компании, выступал в статусе совладельца сети и генерального директора завода «Петэксперт».

Официальное вступление в наследство по российскому законодательству - через шесть месяцев после его открытия.

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