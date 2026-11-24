Борьба с ожирение влияет на наши финансы и на экономику в целом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Несколько последних десятилетий человечество, тяжело дыша и вытирая со лба капельки пота, решало проблему избыточного веса, от которого страдало все больше и больше людей. С 1990-х годов об ожирении заговорили уже как об эпидемии. Причины, если коротко, две: 1) доступной еды стало больше, 2) двигаться мы при этом стали меньше. Кроме того, мы недосыпаем и испытываем стрессы – эти факторы тоже напрямую влияют на наши килограммы.

Лишний вес стал уже не просто частной «головной болью» для страдающих от него граждан, а серьезной экономической проблемой. Например, в исследовании Высшей школы экономики, опубликованном в 2026 году, потери российского ВВП из-за преждевременной смертности занятого населения, связанной с избыточным весом, эксперты оценили в 1,25 трлн рублей. Это около 0,7% ВВП (анализировались данные за 2023 год).

Но есть и свет в конце тоннеля. Мода на здоровый образ жизни, спорт, правильно питание, а также появление эффективных препаратов класса GLP-1 для снижения веса привели к тому, что в развитых странах число людей, страдающих от ожирения, расти перестало. А кое-где даже начало снижаться. Об этом, в частности, говорит свежее исследование международной группы NCD-RisC, опубликованное в журнале Nature. И теперь эксперты, радостно потирая руки, принялись подсчитывать, как может повлиять на экономику постройнение населения.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – САМОЛЕТЫ

Первые ласточки, которые могли бы извлечь прямую выгоду от похудения населения, - это авиаперевозчики. Ведь если каждый пассажир похудеет на 10%, то для американских авиакомпаний это будет означать экономию топлива на 1,5% – 580 млн долларов ежегодно (около 47 млрд рублей)! Такой анализ провела недавно компания Jefferies.

Эксперты смоделировали экономию на примере самолета Boeing 737 Max 8. Его вес без топлива и груза составляет около 44,9 тонны, а запас топлива — 20,9 тонны. Если на борт поднимутся 178 пассажиров со средним весом 81,5 кг каждый, а также около 1,8 тонны другого груза, общий взлетный вес самолета достигнет примерно 82,2 тонны. Если же средний вес пассажиров снизится на 10%, вес самолета уменьшится до 80,8 тонны.

Вывод экспертов: авиакомпании должны быть благодарны производителям препаратов для похудения за потенциальную экономию средств и всячески поддерживать этот тренд.

Первые ласточки, которые могли бы извлечь прямую выгоду от похудения населения, - это авиаперевозчики. Фото: Олег ЗОЛОТО.

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

Сколько сэкономят автолюбители?

«На самолете мы каждый день не летаем, зато на автомобиле ездим часто. Значит, и на бензине сможем сэкономить!» - подумали, наверное, сейчас многие автомобилисты. Давайте подсчитаем.

Известно, что дополнительные 100 кг веса увеличивают расход топлива среднестатистического легкового автомобиля на 5–7%. Пропустим промежуточные расчеты и перейдем сразу к главному: если водитель и пассажир машины массой 1,5 тонны похудеют на 10% с 80 кг до 72 кг, это отнимет 16 кг от общего веса машины с пассажирами и сэкономит примерно 0,06 л бензина на каждые 100 км пробега. То есть цена вопроса – не больше 5 рублей. При пробеге 15 тысяч км в год общая экономия на двух похудевших составит 700-750 рублей. И даже если пассажиров будет четверо и все станут легче на 8 кг, то за год на бензин уйдет всего на 1500 рублей меньше. Не густо…

Мораль: для самолета снижение «человекомассы» заметнее, потому что в гражданской авиации речь идет о сотнях пассажиров, больших расстояниях и значительном расходе топлива. В легковом автомобиле выигрыш от похудения пассажиров слишком мал, чтобы всерьез говорить об экономии на бензине.

АППЕТИТ УХОДИТ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ

Когда люди худеют, то первым под секвестр в личном бюджете идет пункт «Питание». Эксперты Корнелльского университета (США) проанализировали расходы десятков тысяч американских домохозяйств, сопоставив их со сведениями об использовании препаратов для похудения. Оказалось, что через шесть месяцев после начала приема лекарств одним из членов семьи расходы на продукты снижались на 5,3%. Это в среднем. Траты на фастфуд и снеки сбрасывающие вес граждане урезали аж на 8-10%. При этом траты на фрукты, йогурты и продукты, богатые белком, наоборот, росли.

Если перенести эти результаты на нашу среднестатистическую семью из 4 человек, которая на продукты тратит в среднем 40 тысяч рублей в месяц, то экономия составит около 2 тысяч рублей.

Стоп! Но принято думать, что здоровое питание – это дорого.

- Только на первый взгляд может показаться, что питаться фастфудом дешевле. Ведь у такой еды есть особенность: ты вроде бы плотно поел, но очень скоро опять чувствуешь себя голодным и снова тянешься за едой. И в результате ешь и больше, и чаще, и не дешевле получается в итоге, - объясняет Зухра Павлова, врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова, эндокринолог» и книги «Обман веществ».

Основой здорового питания, по словам эксперта, является правильный баланс рациона. И в этом балансе приоритетное значение имеет белок – мясо, курица и т.д.

Таким образом, в худеющем обществе тяжелее всех придется производителям сладких газированных напитков, кондитерки, фастфуда и готовой калорийной еды. Интерес к таким продуктам у людей, которые начали следить за весом, уменьшается заметно. А выиграть могут фермеры и производители продуктов с высоким содержанием белка, а также нежирных молочных продуктов.

Когда люди худеют, то первым под секвестр в личном бюджете идет пункт «Питание». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

ВОПРОС РЕБРОМ

Правильное питание обычным людям не по карману?

- Если человек питается правильно и укладывается в определенный объем калорий, то он и переедать не будет, и финансово не проиграет, - уверена доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова. – Вот, представим, вы купили килограмм говядины. Да, сейчас это достаточно дорого, но вы не съедите эту говядину за один раз. Красное мясо нужно есть 2-3 раза в неделю. На порцию достаточно 100-150 грамм – вы наедитесь. Поэтому на семью из трех человек килограмма говядины хватит примерно на неделю.

- А что же овощи? Они ведь тоже теперь недешевы.

- Овощи нужно употреблять сезонно, тогда они обходятся недорого, - поясняет Зухра Павлова. - Летом помидоры стоят сильно дешевле, чем в декабре. Вот и ешьте их летом, а в декабре налегайте на квашеную капусту, которая имеет очень важные, почти терапевтические качества. Ведь она содержит важнейшие короткоцепочечные жирные кислоты, это буквально эликсир для кишечника и всего нашего организма. На мой взгляд, здоровое питание – это вообще не про «дорого». Кроме того, когда мы покупаем какие-нибудь дешевые вафли, содержащие гидрогенизированные жиры, которые не покидают организм и крайне негативно влияют на иммунную систему, то толкаем себя к развитию метаболических заболеваний. В конечном итоге это и онкология, и диабет, и гипертония. И когда на одной чаше весов, скажем, дополнительная тысяча рублей в месяц, а на другой – короткая и тяжелая жизнь, то, на мой взгляд, выбор очевиден.

ПО ОДЕЖКЕ ВСТРЕЧАЮТ

Еще одно направление, которое должно отреагировать на радующие глаз изменения наших фигур, – производство одежды. Первое, что приходит в голову: «Если мы похудеем, то нам нужна будет одежда более маленьких размеров. А на одежду маленьких размеров уходит меньше ниток – значит, она будет обходиться дешевле». Но, увы, гипотеза не выдерживает столкновения с суровой рыночной реальностью. Вы наверняка замечали: одна и та же рубашка разных размеров не стоит по-разному. Есть новости и похуже: женская одежда вообще обычно стоит дороже мужской. Маркетологи называют этот феномен «розовым налогом».

Несколько лет назад провели исследование, сравнив 794 товара 91 бренда в 24 магазинах. Подбирали максимально похожие мужские и женские версии одежды — с учетом бренда, материалов и внешнего вида. Оказалось, что женские модели в среднем дороже на 8%. Например, джинсы одного и того же модельного семейства стоили $68 в мужском исполнении и $88 в женском. Так что на цены гораздо большее влияние имеет предполагаемая готовность покупателей (точнее, покупательниц) платить.

Очевидно, что, теряя вес, нам придется обновлять гардероб. Отсюда вторая гипотеза: выиграть должны обычные магазины одежды. Отчасти так и есть, но обнаружился неожиданный эффект: худея, люди опасаются резко вкладываться в новую одежду, особенно в дорогую и качественную, поскольку не уверены, что смогут долго удерживать новый вес (кстати, не без оснований). Согласно опросу телемедицинской платформы Trimi, 80% пользователей препаратов для похудения продолжают носить старую одежду, не обращая внимания, что она висит мешком, и откладывают покупку новых вещей.

Зато у худеющих большой спрос на услуги портных, которые могут подогнать вещь по размеру, и на секонд-хенды, где можно подобрать что-то, и при этом не разориться.

А ЧТО ЕЩЕ

Косметология

Быстрое снижение веса может сопровождаться потерей упругости кожи. А значит, могут вырасти расходы на препараты по уходу за кожей, процедуры для лица и тела и т.п. Среди потенциальных бенефициаров – производители косметических средств, пищевых добавок, коллагена и т.п.

Фитнес

Для спорт-индустрии лекарства для похудения, на первый взгляд, прямой конкурент: ведь многие из нас идут в зал как раз для того, чтобы избавиться от лишнего веса. А зачем напрягаться, если можно перейти на уколы? Поэтому владельцы клубов опасались, что препараты отобьют у людей желание заниматься спортом. Но эффект получился обратным. При быстром снижении веса человек теряет не только жир, но и мышечную массу. Поэтому худеющим нужны силовые нагрузки.

Согласно опросу консалтинговой компании PwC, 27% пациентов, принимающих GLP-1, увеличивают расходы на фитнес, и только 5% их сокращают.

При быстром снижении веса человек теряет не только жир, но и мышечную массу. Поэтому худеющим нужны силовые нагрузки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Алкоголь

Напряглись и производители алкоголя – а ну как тяга населению к красивым фигурам и здоровому образу жизни обрушит рынок спиртного? Но пока не все так грустно. Согласно исследованию, опубликованному в авторитетном издании Journal of Marketing Research («Журнал маркетинговых исследований»), расходы на алкоголь у принимающих препараты для похудения снижаются, но всего на граммульку, точнее – на 1%. Так что похудение – похудением, но бокал винишка по пятницам никто не отменял.

СПРАВКА «КП»

Ученые постоянно ищут новые способы борьбы с сахарным диабетом. В ходе экспериментов в 2010-е были созданы препараты на основе вещества лираглутид, имитирующего действие кишечного гормона GLP-1 (глюкагоноподобный пептид-1), который помогает контролировать сахар в крови. Но обнаружился и другой эффект: принимая их, пациенты заметно теряли вес — у них снижался аппетит. Скоро подобные препараты начали применяться уже для лечения ожирения. В США, Европе и Великобритании таких пациентов уже около 40 млн. В нашей стране принимать лекарства на основе GLP-1 могут уже около 1 млн пациентов (данные аналитической компании «АльфаРМ»).

ЛОЖКА ДЕГТЯ

И целого жира мало

Увы, в целом мир пока не становится стройнее. По данным ВОЗ, в 2024 году избыточную массу тела имели 2,6 млрд взрослых (45% населения планеты старше 18 лет), в том числе 940 млн человек страдали ожирением. С 1990 года распространенность ожирения среди взрослых в мире более чем удвоилась. По прогнозу Всемирной федерации по борьбе с ожирением (WOF), к 2030 году число взрослых с ожирением может достичь 1,13 млрд человек.

Экономические последствия тоже впечатляют. По оценке WOF, ежегодные мировые потери из-за избыточного веса и ожирения могут превысить $3 трлн к 2030 году и $18 трлн к 2060-му. В расчет включены прямые медицинские расходы и косвенные потери — например, из-за снижения производительности труда и преждевременной смертности.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Это информационный шум, экономика тут не при чем

По мнению научного руководителя Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгия Остапковича, рассуждения о том, сколько авиакомпании сэкономят на топливе благодаря более легким пассажирам или как изменятся расходы людей на еду и одежду и т.п., преждевременны и преувеличены. Пока нет оснований полагать, что благодаря лекарствам похудение примет настолько массовые формы, чтобы оказать заметный эффект на экономические процессы.

— Если вы спрашиваете меня с точки зрения макроэкономиста, то я отвечу так: никакого серьезного отношения к экономике подобные исследования не имеют. Если бы мы всерьез рассуждали о том, какое влияние препараты для похудения окажут на ВВП, то Адам Смит с Давидом Рикардо (классики политэкономии, – Прим. ред.) перевернулись бы в гробу, — говорит Георгий Остапкович. – Хотя, может, и найдутся «специалисты», которые скажут: что для развития экономики нам нужны не инновации и не инвестиции, а лекарства для похудения.

По мнению эксперта, интерес к возможным последствиям похудения могут подогревать производители и продавцы препаратов: ведь это огромный рынок, а дополнительный информационный шум помогает привлечь внимание к продукции.

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