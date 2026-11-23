Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидирует в виртуальной пока президентской гонке во Франции Фото: REUTERS.

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидирует в виртуальной пока президентской гонке во Франции - выборы состоятся 18 апреля 2027 года.

Политик написала в соцсети крамольный с точки зрения Макрона и других доброхотов Зеленского пост, заявив: если НАТО вмешается в конфликт на Украине, начнется Третья мировая война.

Возможный приход Ле Пен к власти очень беспокоит союзников Киева в Европе. Недаром ее замазали уголовным делом, стоял вопрос о том, чтобы запретить ей избираться. О том, что может предпринять Елисейский дворец для снятия Марин с выборов, мы поговорили с профессором факультета государственного управления МГУ Александром Наумовым.

Ле Пен не раз говорила, что Париж не должен продлевать помощь Киеву Фото: REUTERS.

Выборы президента Франции

Опросы показывают: во втором туре президентских выборов во Франции Ле Пен получила бы от 57 до 69% голосов в зависимости от того, кто станет ее основным оппонентом - «левый» Жан-Люк Меланшон или близкий к Макрону Эдуар Филипп (сам Макрон дорабатывает второй срок и больше не может избираться).

В соцсети Марин, которая не раз говорила, что Париж не должен продлевать помощь Киеву, назвала три пути развития конфликта на Украине: «либо НАТО вступает в войну и начинается Третья мировая война, либо конфликт длится годами, либо все страны осознают последствия».

Лидер «Национального объединения» считает: предотвратить новую войну возможно лишь дипломатическим путем, и поддерживает линию президента США Дональда Трампа.

Ле Пен утверждала, что Украине не место в Евросоюзе. При этом она встретилась с украинским послом во Франции Омельченко и выразила «поддержку украинскому народу». Как бы то ни было, политик для европейского истеблишмента крайне неудобна.

Эдуар Филипп по взглядам близок Макрону Фото: REUTERS.

«СПОСОБЕН НА ПРОВОКАЦИЮ ПОД ЧУЖИМ ФЛАГОМ»

- С одной стороны, легально у макронистов нет рычагов давления на Ле Пен - они уже использовали все, что у них было, - говорит Александр Наумов. - Против нее возбудили уголовное дело, по большому счет сфабрикованное (за нецелевые расходы средств Европарламента, якобы этими деньгами оплачивали работу сотрудников «Национального объединения» - Ред.), ей запрещали участвовать в выборах. Но, понимая, что макронисты проиграют, судебные инстанции отменили запрет.

С другой стороны, мы знаем, как действует европейская бюрократия. Наглядный пример - президентские выборы в Румынии, когда победившего кандидата Кэлина Джорджеску сняли, поскольку он не нравился глобалистам.

Президентские выборы во Франции могут отложить в случае чрезвычайных ситуаций, - например, если республика окажется в состоянии войны. Не исключаю, что Макрон, которому уже нечего терять, ради сохранения власти может пойти на экстраординарный шаг: устроить провокацию под чужим флагом, обвинив во всем Россию, или принять декрет из-за чрезвычайной ситуации.

Наконец, существует известная комбинация, которую макронисты в последние годы успешно разыгрывали. Если Ле Пен выходит во второй тур, Францию напугают «фашистской угрозой», уничтожением прав и свобод. Под этими знаменами могут объединиться все: и левые, и центристы, чтобы коллективно задавить Ле Пен.

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