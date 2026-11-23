Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд трехсторонних переговоров по Украине скоро состоится Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд трехсторонних переговоров по Украине скоро состоится. Ключевое (и, наверное, самое страшное сейчас для европейских политиков) слово в этом заявлении представителя Кремля – «трехсторонние».

То есть Европу, несмотря на все ее потуги, пока за стол переговоров звать не будут. А она-то на недавнем саммите ЕС в Дублине уже наконец-то определила свою команду переговорщиков. И даже успела поставить России условие: будем участвовать в переговорах только с правом решающего голоса.

А как иначе можно воспринять «уточнение», которое озвучил немецкий канцлер Фридрих Мерц после саммита «коалиции желающих» в Берлине? «Мы понимаем, что война закончится, лишь если будет найдено дипломатическое решение», - начал он за здравие переговоров. Но тут же закончил за упокой: конфликт должен завершиться при условии, что Украина сохранит территориальную целостность.

РЕКОРДСМЕНЫ АНТИРЕЙТИНГОВ

Европейским лидерам не нужен мир, ведь только продолжение войны дает правящим элитам возможность удерживаться у власти. Но предстоящие в 2027 году выборы в восьми странах ЕС (включая Францию, Испанию, Италию и Польшу) могут, как пишет The Guardian, пошатнуть основы Евросоюза, вызвав «опустошение, если не полный крах, европейского проекта».

Так что решимость правителей в странах Евросоюза – это признак, скорее, безысходности и страха, чем уверенности в себе. Что видно по их заводилам.

Президент Франции Макрон и канцлер Германии Мерц – рекордсмены по антирейтингу в собственных странах. Неслучайно в экспертной среде обсуждаются даже варианты отмены выборов в государствах, где велика вероятность победы правых сил, грозящих прекратить поддержку Украине.

Президент Франции Макрон и канцлер Германии Мерц – рекордсмены по антирейтингу в собственных странах Фото: REUTERS.

Предлог для этого уже тщательно выстраивается: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети: «Гибридные угрозы со стороны России приобретают всё более реальные очертания». Ну какие выборы, если Москва нас реально атакует! Чисто украинский вариант.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО

После встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа, вынужден признать колумнист Politico, стало ясно: у Европы нет места за столом глобальных переговоров. Отсюда и навязчивые попытки принизить значение саммита.

Тот же Мерц заявил: «Встреча в Шэньчжэне, очевидно, была устроена ради фото». Но он же, пытаясь объяснить, почему общение трех лидеров не тянет на «новую Ялту», невольно обнажил европейские страхи: «В Ялте Европа была разделена. Ее поделили на части. И мы не позволим, чтобы подобное повторилось».

Понял ли сам Мерц, что сказал? Проигравшая во Второй мировой Германия и почти полностью воевавшая на стороне Гитлера Европа «не позволят», чтобы страны-победительницы определили контуры нового миропорядка?

После встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа, вынужден признать колумнист Politico, стало ясно: у Европы нет места за столом глобальных переговоров Фото: REUTERS.

Ключевые для мира решения – прежде всего подтверждение Москвой, Пекином и Вашингтоном тезиса: в ядерной войне не может быть победителей, поэтому ее нельзя допустить, - в Европе, видать, не заметили. Зато зацепились за то, что три лидера согласились «увеличивать производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран».

Очень плохая для спонсоров Зеленского новость, «поскольку это, предположительно, означает, что Трамп не будет вводить энергетические санкции против России».

ЭСТОНИЯ КАК ЗЕРКАЛО

Европа пыжится, пытаясь изображать «коллективную сверхдержаву». Министр иностранных дел Польши Сикорский накануне саммита в Шэньчжэне сказал, что вместо России там должен был быть Евросоюз.

А такой «тяжеловес» мировой политики как экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес рассуждал в интервью Euronews, что участие России в трехсторонней встрече – просто недоразумение. Эффект от подобных сентенций, честно говоря, комичный: политическая вошь предлагает просто зажмуриться, чтобы не видеть медведя, который ей не нравится.

Но Эстония все больше становится отражением всего Евросоюза. А ее министр иностранных дел, даже не получивший диплома о высшем образовании, Маргус Цахкна, все чаще берет на себя смелость говорить от имени всего Старого Света.

«Для обсуждения нет ничего нового», - высокомерно написал он в соцсети в ответ на предложение Москвы провести переговоры по Украине с представителями стран ЕС в Москве.

Одним словом, если принять Евросоюз за известного Сеньку, то Эстония для нее – вполне подходящая «шапка».

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