Вопрос дня: А в вашей жизни есть место экстриму? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Ольга СИБИРЯКОВА, кандидат биологических наук (МГУ):

- Да, в экспедициях. Однажды мы выходили из леса, я, как положено по технике безопасности, пела песни, чтобы отпугнуть животных. Но рядом бежал ручей, его шум заглушал голос. Меня окликнул коллега, оборачиваюсь - в десяти шагах стоит медведь на задних лапах. А у нас все хлопушки и фальшфейеры уже сложены в рюкзак. К счастью, зверь решил, что мы не представляем интереса, и потрусил в лес.

Владимир САДОВСКИЙ, почетный президент Стоматологической ассоциации РФ:

- Три раза в год мы с друзьями, все в возрасте за 60, серьезные руководители, собираемся и на технике типа «Харлей-Дэвидсон» отправляемся в недельный мотопробег по России. Невзирая на снег, дождь и другие катаклизмы. Это отдушина, поддержание дружбы и новые впечатления.

Андрей УДАЛОВ, артист (голос Хрюши в «Спокойной ночи, малыши!»):

- Стараюсь, чтобы экстремальных ситуаций в моей жизни не было. Я очень предсказуемый человек!

Евгений КОГАН, инвестбанкир:

- Что ни день, рынки то растут, то валятся. Но в отношении финансов я действую осторожно. Например, квартир под акции никогда не закладывал и другим не советую. А так я и на Эверест ходил, и в Антарктиде был. Приключений хватало!

Иеромонах ВАСИЛИЙ, экзорцист, Новокузнецк:

- У каждого есть какая-то страсть, и она опасна для духовной жизни. Экстрим священнослужителей - несмотря на все обстоятельства, направить человека на правильный путь.

Денис РОДЬКИН, премьер Большого театра:

- С этим связана вся карьера артистов балета. Травмоопасное искусство! Тот же спорт, только с художественным наполнением.

Екатерина АРКАЛОВА, кинодокументалист:

- Поселок Дальние Зеленцы на Кольском полуострове, на берегу Баренцева моря, где мощные циклоны. Выходишь - и на тебя идет белая стена, внутри которой температура ниже на десяток градусов.

Виктор БУТ, депутат Государственной Думы:

- В связи с тем, что происходит в мире, экстрим, наверное, присутствует у всех нас. Иногда хочется пройти по канату над пропастью, чтобы вернуть вкусовые ощущения от жизни.