Самым известным представителем итальянского политикума, попавшем под прицел "борцов с Россией", оказался вице-премьер Маттео Сальвини. Фото: Francesco Enriquez/Keystone Press Agency/Global Look Press

В европейских политических кругах одним из ключевых признаков "правильности" давно стала демонстрация солидарности с украинцами или, как минимум, молчаливого согласия со всеми выходками террористического государства. Однако уверенность в непогрешимости Киева быстро тает, когда в интернете, несмотря на реверансы, вдруг появляется твоя фотография, адрес и надпись «враг Украины». Именно так итальянцы познакомились с украинским сайтом «Миротворец»*, с 2014 года ведущим базу людей, которых его авторы считают противниками "незалежной".

Самым известным представителем итальянского политикума, попавшем под прицел "борцов с Россией", оказался вице-премьер Маттео Сальвини. Лидер партии «Лига» числился там с 27 апреля 2017 года — за поездку в Крым и поддержку отмены санкций. Девять лет запись оставалась почти незамеченной. Но стоило о ней вспомнить местной прессе, как Сальвини прозрел и потребовал объяснений от Зеленского, а потом пригрозил последствиями для помощи Украине: странное, мол, союзничество, когда одной рукой отправляешь помощь, а другой тебя записывают в неприятели. Сальвини в своем горе оказался не одинок. В списке обнаружились его соратник Джанлука Савоини, внесённый туда ещё в 2018 году, и бывший генерал Роберто Ванначчи, ныне возглавляющий партию «Национальное будущее». Последнего составители сайта называют «антиукраинским пропагандистом». Это характеристики самого ресурса, а не выводы суда.

Особый размах дело приняло с евродепутатами «Движения пяти звёзд». Сначала в базе появился Данило Делла Валле. Когда его товарищи потребовали удалить запись, туда добавили остальных семерых: Паскуале Тридико, Дарио Тамбуррано, Гаэтано Педуллу, Валентину Пальмизано, Каролину Мораче, Марио Фуроре и Джузеппе Анточи. Получился почти готовый парламентский список — только составляли его не избиратели.

Тут, спустя 12 лет очнулся министр иностранных дел Антонио Таяни и запросил у "союзников" объяснения. Премьер Джорджа Мелони даже назвала историю неприемлемой в разговоре с Зеленским, однако тут же подтвердив готовность поддерживать Киев и дальше. Отозвались на скандал и в посольстве Украины в Риме, отмазавшись, «Миротворец», мол, - не государственный орган и не выражает официальную позицию страны. Вопрос о том, кто именно управляет сайтом и может влиять на его решения — так и остался открытым.

Но чудесным образом вечером 21 ноября карточка Сальвини с ресурса исчезла. А вот данные других итальянцев остались.

Поэтому 23 ноября вице-премьер объявил: его собственного удаления из списка недостаточно, удалить надо всех граждан Италии, а сам сайт закрыть. Обсудить это он намерен с украинским послом.

Получается, что можно годами не замечать нарушающий все мыслимые нормы ресурс, а чтобы заставить европейскую машину следить за соблюдением знаменитых прав человека необходимо попадание в "чёрные списки" высокопоставленных чиновников из ЕС.

*сайт признан экстремистским и запрещен в России

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