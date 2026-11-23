Блогер Лерчек показала на видео свою палату в китайской клинике Фото: Кадр видео.

Первые кадры из китайской больницы показала блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек. Она отправилась в Китай на лечение рака желудка четвертой стадии - болезнь у нее выявили после рождения четвертого ребенка в конце февраля 2026 года. Российские врачи провели несколько химиотерапий, но осенью болезнь дала осложнения. Ей посоветовали пройти CAR-T-клеточную терапию, которую делают в Китае. Добравшись до больницы, блогер готова транслировать свое лечение в онлайн-режиме.

- У меня рак желудка четвертая стадия, но я не опускаю руки и решила улететь в Китай на лечение, - рассказала по прилету Валерия Чекалина.

Лерчек показал свою палату в китайской больнице

Валерия Чекалина отправилась в Китай на лечение рака желудка четвертой стадии Фото: Кадр видео.

Накануне отлета у нее, как назло, поднялась температура до 38,6 градусов из-за боли в костях. В моменты обострения блогеру сложно самостоятельно передвигаться и ей помогают родственники.

Самое сложное, по словам Валерии Чекалиной, было попрощаться с детьми, а у блогера их четверо. Самому маленькому ребенку всего девять месяцев. Отцом мальчика Даниэля стал Луис Сквиччиарини — аргентинский танцор, тренер по танго, с которым Лерчек начала встречаться примерно в 2024 году.

Лететь в Китай Валерия собиралась именно с гражданским мужем Луисом. Они вместе приехали в аэропорт "Шереметьево". Блогер до последнего переживала, что ее не выпустят из страны. Ведь всего неделю назад президент России Владимир Путин принял решение о ее помиловании. Лерчек боялась, что на границе могли не снять "флажок" и ей откажут в перелете. Но получилось совсем не по плану. Во время паспортного контроля отказали в перелете Луису Сквиччиарини.

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини. Фото: Кадр видео.

- Из-за технических вопросов с паспортом супруг не смог вылететь, я очень сильно рыдала, - призналась Валерия. - Но переносить лечение уже было нельзя. Мы попрощались и я села в самолет.

По предварительной информации, Луису Сквиччиарини отказали по причине, что он является гражданином и России, и Аргентины. При этом загранпаспорт у него аргентинский. А по нашим законам для выезда из России у него должен быть российский загранпаспорт. Сейчас он будет оперативно собирать документы и оформлять загранпаспорт в Москве. Как только он будет получен, Луис сможет вылететь к Валерии и сопровождать ее во время лечения.

Валерии также предоставили инвалидное кресло для транспортировки из аэропорта до больницы. Фото: Кадр видео.

- Пекин меня встретил солнышком, но холодной погодой. Тут никто не говорит по-английски, но мне предоставили переводчика, - рассказала Лерчек.

Фото: Кадр видео

Блогеру также предоставили инвалидное кресло для транспортировки из аэропорта до больницы. Как только Чекалина прибыла в больницу, врачи взяли анализы крови и сделали УЗИ. Дальше Лерчек пойдет на эксперимент - врачи соберут ее собственные иммунные клетки (Т-лимфоциты), в лаборатории их модифицируют и превратят в вакцину, которую введут Лерчек. Именно эта вакцина будет уничтожать раковые клетки. Около трех недель блогер будет в изоляции.

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