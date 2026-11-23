Антониу Кошта представил план по сокращению бюджета ЕС Фото: REUTERS.

Семилетний бюджет Евросоюза на срок до 2034 года стал полем битвы - недавно канцлер Германии Мерц грозил наложить на него вето, если несогласные страны (Чехия, Словакия, Болгария и Венгрия) откажутся участвовать в закрытии «черной дыры», которая зияет в украинском бюджете.

А теперь глава Евросовета Антониу Кошта представил план, согласно которому в бюджет надо заложить на 10% меньше изначальных двух триллионов евро. Сэкономить решили на внутренних нуждах Евросоюза - ради опять-таки помощи Киеву.

Уменьшить общий размер бюджета требовал тот же Мерц и еще пять глав стран Евросоюза, которые больше остальных пополняют европейскую «копилку» - Австрия, Дания, Финляндия, Швеция и Нидерланды. Мол, ноша будет непосильной, изначальный проект подразумевал рост трат на 50% по сравнению с прошлым периодом.

Так на чем же экономить? Не на Украине же… Еще в октябре Зеленский сообщил европейским спонсорам, что выделенному Киеву займа в €90 миллиардов ему не хватает. Добавляйте еще 70!

В план семилетнего бюджета ЕС для незалежной заложили €100 млрд - и это без учета экстренных займов и отдельной военной помощи. И эта сумма осталась нетронутой.

Тронуть при этом решили медицину, вложения в инновации, конкурентоспособность предприятий, зарубежную помощь (кроме Украины, естественно), субсидии для нищающих фермеров и бедных регионов… Укоротили даже аппетиты собственных оборонщиков.

Хотя против планов сокращения фондов регионального развития ЕС выступили 17 стран – членов Евросоюза (среди них Польша, Италия, Испания), предстоящая «утруска по Кошту» выглядят как самый вероятный исход битвы за бюджет.

А подпитать его в Брюсселе хотят повышенными налогами на американских Интернет-гигантов, таких как Google и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена). Ожидается, что это принесет около €5 млрд в год.

Европейские аналитики отмечают: совсем недавно Мерц и Кошту побоялись бы нарушать интересы американцев, но недавняя победа демократов на выборах в Конгресс обнадежила их. И, скорее всего, преждевременно: Трамп сохраняет контроль над внешней политикой, и его выводит из себя обложение американских компаний большими налогами в Европе.

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