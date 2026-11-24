Минимум 10% населения нашей планеты зависимы от интернета, и такая зависимость – болезнь. Фото: Zwiebackesser/Shutterstock/Fotodom

Авторитетный медицинский журнал Lancet Psychiatry заявляет, что минимум 10% населения нашей планеты зависимы от интернета, и такая зависимость – именно что болезнь: человек не может «взять себя в руки» и справиться самостоятельно. Придется менять саму суть интернет-контента: больше никаких «залипательных» роликов и бесконечных лент новостей. А что, если медики просто придумали новую страшилку? Обсуждаем с психотерапевтом, доктором медицинских наук Львом Пережогиным.

ЧТО ЗА КОМИССИЯ?

Статья, которую подписала куча медицинских светил, опубликована от имени Комиссии по глобальным действиям в отношении проблемного использования интернета. Эту комиссию сам журнал же и собрал. В ее названии самая суть: интернет как таковой – огромное благо, но и от блага бывают пострадавшие. В ванной, знаете ли, тоже можно утонуть.

Во главе комиссии мы видим профессора психиатрии Наоми Файнберга из Университета Хартфордшира, и с ним еще 29 психологов из разных стран, от США до ЮАР. Им в помощь – политологи, интернет-эксперты и даже простые люди с диагностированной интернет-зависимостью. Опирался этот солидный коллектив на многолетнюю статистику, собранную в основном в Европе.

Как и алкоголизм, интернет зависимость разрушает человека двумя способами, прямо и косвенно. Фото: PeopleImages//Shutterstock/Fotodom

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Сколько на самом деле людей с интернет-зависимостью? Четкого ответа нет. Хотя критерии известны давно (см. КСТАТИ), сама по себе такая «нехимическая зависимость» официально недугом не признана. Сложно и со статистикой. Когда у человека болит нога, он бежит к врачу, а если он ночь напролет играл, и в виде зомби поплелся на работу? Вряд ли. Тем не менее, в мире уже болен каждый десятый, уверена комиссия. А может, и больше.

Как и алкоголизм, интернет зависимость разрушает человека двумя способами, прямо и косвенно. С одной стороны, страдает тело. Человек впадает в постоянную тревогу, его нервная система напряжена день и ночь, он плохо спит, так себе ест, и все это постепенно влечет за собой «классические» диагнозы вроде заболеваний ЖКТ, депрессии и прочего. С другой, пациент терпит «социальные убытки»: замкнутость, разрыв социальных контактов, бесконечные игры в ущерб работе и спонтанные интернет-покупки. Алкоголик «пропивает», интернет-зависимый завален ненужными вещами, а суть одна.

И главный вывод комиссии: это именно болезнь. То есть бесполезно требовать «соберись, тряпка», отнимать телефон и «выбивать дурь». Сам - не справится. Его надо лечить.

КТО ВИНОВАТ?

Как именно лечить? Универсальной «таблетки» нет и быть не может. Нужна комплексная когнитивно-поведенческая терапия и работа с сопутствующими заболеваниями вроде депрессии. Так или иначе, дорожка лежит к психиатрам и наркологам. И тут уже вопрос к системе здравоохранения в целом, а она готова к новому вызову, пишут авторы.

В статье делается поистине революционный вывод: интернет надо регулировать по аналогии с алкоголем и табаком. Запретами? Нет, запреты бесполезны, в том числе возрастные (ограничим соцсети для подростков, а зрелые люди пусть пропадают, так, что ли?). Да и вина лежит не на человеке, он – жертва, а на интернет-гигантах, их и надо брать за жабры.

Авторы предлагают в первую очередь уничтожить алгоритмы, угадывающие, на что падок тот или иной пользователь, и подсовывающие ему новый и новый контент. Запретить бесконечные ленты новостей, побуждающие к бездумному пролистыванию. А также самовоспроизводящиеся видео и системы уведомления. По сути нам предлагают вернуться в старый добрый интернет 1990-х, когда каждая порция информации добывалась с некоторым усилием (клик, запрос - но и ценилась выше).

А что делать с ИИ? ИИ еще быстрее подсаживает человека на Сеть, отмечено в статье. Но далеко идущих выводов авторы не делают. Вероятно, считают отдельной темой.

Статья в «Ланцете» уже вызвала острую дискуссию. Часть экспертов заподозрила, будто нам «продают» цензуру под медицинским соусом. Но большинство признало правоту врачей, как и утопизм их идей: ни Google, ни другие интернет-гиганты ничего менять не будут. Ведь именно с помощью алгоритмов они и зарабатывают. И крутятся там даже не миллиарды, триллионы долларов.

- Цифровые технологии вплетены практически во все аспекты современной жизни и приносят огромную пользу. Задача состоит в том, чтобы уменьшить вред, сохранив преимущества, - резюмирует соавтор исследования, профессор психического здоровья и благополучия Университета Флиндерса Жолт Деметрович.

Если вы хотите избавиться от интернет-зависимости, ваш путь – к наркологу. Фото: F01 PHOTO/Shutterstock/Fotodom

КОММЕНТАРИЙ

Лев Пережогин, детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук

- То, что интернет-зависимость – это недуг сродни наркомании и алкоголизму, для специалистов это давно не секрет. Исследования идут постоянно, в том числе в России, ежегодно появляются сотни публикаций, так что сомнений в этом никаких. Почему в глазах общественности наркомания или алкоголизм – это «серьезно», а интернет-зависимость – «блажь»? Думаю, что общественность стремится не замечать то, что ей не нравится. Тем более, что интернет-зависимых намного больше, чем алкоголиков или наркоманов.

Еще в 1998 году американка Кимберли Янг предложила критерии выявления интернет-зависимости, а в 2014 году с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии показала: мозг интернет-зависимых подростков изменен так же, как мозг наркоманов. К сожалению, до сих пор нет ответа на вопрос: если человек перестанет злоупотреблять Сетью, вернется его мозг в здоровое состояние или нет.

Если вы хотите избавиться от интернет-зависимости, ваш путь – к наркологу. К сожалению, возьмется не всякий специалист. Ведь в Международной классификации болезней (МКБ-10), которая принята и в России, интернет-зависимость не формализована как самостоятельный медицинский диагноз. Это затрудняет и исследования, и практику. К слову, в США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), оценивая научные публикации, сочло возможным рекомендовать ряд препаратов (обнаруженных эмпирически) к использованию при терапии нехимических зависимостей. В России нет аналога FDA.

КСТАТИ

Восемь признаков, что вы интернет-зависимы (по классической работе Кимберли Янг):

! вы постоянно ждете, когда снова окажетесь в Сети;

! требуется все больше времени в Сети, чтобы почувствовать «удовольствие»;

! пытаетесь избавиться от зависимости, но без толку;

! вы раздражительны, если нет интернета;

! сами не замечаете, куда делось время, пока скролили ленту или играли;

! жертвуете чем-то реальным (прогулка, работа) ради виртуального;

! когда вас спрашивают, сколько сидели в телефоне, вы преуменьшаете, лжете;

! интернет – способ заглушить печаль и уйти от проблем.

Если вы обнаружили у себя пять любых признаков — стоит задуматься.

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