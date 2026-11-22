Все моржи, кого мы видим - веселые и здоровые оптимисты. Почему так, может всем нам стоит дружно прыгнуть в холодную воду? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Холод, слякоть, то снег, то дождь - и как следствие насморк, изматывающий кашель. Такая круговерть едва ли не до лета. А на берегах рек и озер до сих пор можно заметить людей в плавках и купальниках: загорают? Моржуют! И простуды им, кажется, ни по чем. Может, стоит примкнуть?

Если спросить интернет про пользу моржевания, то вываливается множество ссылок на исследования:

* Замедляет старение. Российское исследование Тюменского медуниверситета доказало, что календарный возраст тех, кто любит похолоднее, значительно опережал биологический контрольной группы: физиологическое состояние испытуемых было лучше среднего для их возрастной категории.

* Активирует бурый жир и делает стройнее. Это уже норвежское исследование. Активация бурого жира связана с меньшим риском ожирения, сахарного диабета 2 типа и болезней сердца.

* Еще несколько исследований доказывает, что ныряние в ледяную воду повышает стрессоустойчивость, стимулирует иммунитет и улучшает сон.

Перед заплывом Фото: Олег УКЛАДОВ.

Правда, есть одно важно «но»: ученые подчеркивают, что многие положительные эффекты наблюдались в небольших исследованиях. Ну и со сравнительным анализом проблемы – небольшое количество участников, разный стаж, разная температура воды. Кроме того, нельзя исключать, что «моржи» изначально были более здоровыми людьми. А значит сравнения могут быть просто некорректными.

Но это не отменяет того факта, что все моржи, кого мы видим (по телевизору, например), веселые, рыщущие здоровье, оптимисты. Почему так, может всем дружно в холодную воду за здоровьем и весельем? Спросили мы терапевта, семейного врача Анастасию Самойлову.

ЭТО НЕ ТОЛЬКО ХАРАКТЕР

- То, что вы наблюдаете, имеет вполне конкретную биохимическую природу, - объясняет Анастасия Самойлова KP.RU. - Когда человек окунается в ледяную воду, организм испытывает мощнейший стресс, но кратковременный. В ответ надпочечники выбрасывают адреналин, а следом за ним - эндорфины (гормоны счастья) и дофамин. Этот «коктейль» дает чувство эйфории, легкости и прилива сил.

Более того, есть интересный психологический момент: когда вы выживаете в экстремальных условиях (а прорубь - это именно они), включается древний механизм «я справился, я сильный». Это дает колоссальный прирост уверенности в себе и ощущение контроля над своим телом.

Окунание в ледяную воду дает чувство эйфории Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Плюс адреналин отлично снимает накопившийся кортизол (гормон стресса от работы и бытовых проблем). Так что их веселость - это не притворство, а следствие химии и чувства преодоления.

А КАК ЖЕ ОРВИ - ОНИ РЕАЛЬНО НЕ БОЛЕЮТ?

- Вот тут начинается самое интересное, - весело отвечает Анастасия Самойлова. - Сами моржи часто говорят: «Я забыл, где лежит мой полис» или «Болею раз в пять лет». В их среде даже есть полулегенды о том, что простуда «не пристает». Однако наука и врачи более сдержанны.

Так, иммунолог Элеонора Райли из Эдинбургского университета прямо говорит: доказательств того, что пловцы в холодной воде болеют меньше, нет. Белые кровяные тельца действительно ненадолго активизируются от холода, но через несколько часов всё возвращается в норму.

В чем же подвох?

- Моржи болеют, но иначе, - объясняет терапевт Самойлова. - Закаливание не дает «бронежилета» от вирусов. Если вы встретите штамм гриппа, вы можете заболеть. Но тренированный организм переносит болезнь легче и быстрее. У моржей сосуды и терморегуляция работают как часы: они просто меньше мерзнут в быту, поэтому реже подхватывают простуду «на сквозняке» или от промокших ног.

Тренированный организм переносит болезнь легче и быстрее Фото: Олег УКЛАДОВ.

То есть их «незаболевание» - это часто следствие общего здорового образа жизни (они много двигаются, правильно дышат, не кутаются, в целом ведут более здоровый образ жизни), а не только лишь волшебство проруби.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ

- Если вы решите, что завтра тоже можете стать «веселым моржом», - стоп, - предупреждает врач. - Моржевание – это экстремальная нагрузка, и она смертельно опасна для неподготовленных. Резкий спазм сосудов от холода – это колоссальный удар по сердечной мышце. Для человека с ишемией или гипертонией это прямой путь к инфаркту или инсульту прямо в проруби.

Также холод провоцирует обострение пиелонефрита и других болезней мочевыводящей системы.

Самая частая ошибка - стоять в воде долго Фото: Олег ЗОЛОТО.

Самая частая ошибка стоять в воде долго. Если тренированный морж сидит 30 секунд и выходит с улыбкой, то новичок, пытаясь доказать себе что-то, может получить общее переохлаждение за 5-10 минут, что приведет к пневмонии или ангине.

- Да, моржи не врут, когда говорят, что чувствуют себя отлично, - поясняет Анастасия Самойлова. - Эндорфины и адреналин делают свое дело. Но их «непробиваемость» к ОРВИ – это скорее результат общей закалки и образа жизни, а не специфической магии ледяной воды. Если у вас есть хронические болячки, лучше восхищаться этими морозоустойчивыми людьми со стороны и с чашкой горячего чая в руках.

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