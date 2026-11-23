Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: Евгения ГУСЕВА.

В понедельник, 23 ноября, в 19.00 на Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова». В передаче принимала участие директор Департамента информации и печати МИД РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Мы уже опубликовали наиболее примечательные фрагменты нашей беседы… А сейчас - завершающая подборка…

Все в «коалиции желающих» одной масти

А.Гамов, политобозреватель Радио «КП», журналист Кремлевского пула:

- Есть такая устойчивая точка зрения, что Зеленский будет тянуть время до января. Он ждет, что демократы возьмут контроль над Конгрессом и удвоят, а то и утроят помощь Украине. Это так?

М. Захарова:

- Видите, как эта масть идет? Как они друг к другу льнут. Это же все одной масти силы, я бы сказала - люди, но все-таки скажу в данном случае – сила, более подходит, не от слова «сила», как мощь, а сила, как деструктивная бесконечная сущность, которая умеет все только разрушать. Эти же силы пронизали, буквально опутали западноевропейские режимы. Эти же силы являются опорной идеологической базой для террористического киевского режима, потому что они его и породили. Их выкормыш, который сейчас буквально им же своим ботинком, даже не сапожищем, а ботинком периодически по мордасам дает, требуя все больше и больше оружия, денег и всего остального. Это же все одна масть.

Конечно, мы постоянно подчеркиваем, что и позиция Европейского Союза, их режимов, их бюрократии, вся эта Еврокомиссия, все эти брюссельские институции, - они все заточены, заряжены, они буквально на приводном ремне как раз у этой самой ультралиберальной мировой сущности,которая проявляется в разных ипостасях в Штатах, держит свои позиции в еэсовских рядах. Это тот самый безумный империализм и колониализм, который использовал дичайшую эксплуатацию. Это та самая сегрегация людей по разным принципам, лишь бы только отделить себя и назвать себя исключительными, а всех остальных расово непригодными или расово недоразвитыми, заклеймить несколько веков назад в прямом, а ныне в переносном смысле - якобы дикими джунглями. Это и есть то, что называется поднимающим голову неонацизмом.

Эти силы, конечно же, сейчас пытаются взять реванш.

Неонацизм – вещь системная

Виктор Бут, первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников:

- Если европейцев не остановить, то они вернутся к своим заводским настройкам, к нацизму. Исходя из теории своего превосходства они хотят жить, как жили раньше - за счет грабежа других, за счет манипуляций, за счет финансовых спекуляций.

Но это время заканчивается. В этой связи был интересный комментарий президента Бразилии Лулы Де Силвы. Он считает, что такие встречи на троих, как в Шэньчжэне, должны продолжаться. Что это сейчас стабилизирующий формат, чтобы решить хотя бы срочные проблемы, не дать миру свалиться в ядерную войну.

Виктор Бут, первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

М. Захарова:

- Что мы можем еще к этому добавить? Мне кажется, что единственное, что нужно сейчас сделать нам с вами...

В. Бут:

- Победить.

М. Захарова:

- ...Я имею в виду, в политическом плане. Нужно бить во все колокола и рассказывать о том, что неонацизм - не какая-то детская шалость непросвещенных подростков, которые могут периодически, просто от незнания сделать себе наколки, не отдавая отчет, что это такое.

Нет, неонацизм – это вещь системная. Неонацизм имеет корни, которые уходят далеко за ХХ век, вглубь. И смысл его – это доминирование одной части населения над другой не за счет своих профессиональных навыков, или своих возможностей, или своей ответственности. А по праву принадлежности к какой-нибудь этнической группе или, допустим, к какому-то определенному классу. И все, и закрепиться на этом на новом технологическом уровне - через цифровизацию, с элементами искусственного интеллекта, через подключение людей к различным системам приводного ремня. И дальше уже, подминая под себя ресурсную базу, не давая возможности для прихода большинства государств к такому же технологическому уровню развития, плюс еще соединяя это с лимитированными возможностями потребления ресурсов или обладания ресурсами, на веки вечные установить этот самый режим, при котором они – «прекрасный сад», а все остальные – «дикие джунгли». Глубинная история неонацизма как раз в этой философии сегрегации, она распространяется и на спортсменов, и на ученых, и на деятелей культуры. Она про отмену Чайковского и Пушкина, она про запрет музеям друг с другом выстраивать отношения. Она про то, что политики берут законы и ломают их об колено для того, чтобы не пустить детей на спортивные соревнования.

В. Бут:

- Мария Владимировна, как им более эффективно, на ваш взгляд, дать обратно по мордасам, по сусалам, по шапке, по голове?

М. Захарова:

- На всех направлениях, как и делается. И в экономике, и в социальной жизни, в науке, в технике, в образовании – везде. И, конечно, на фронте. Внутренний иммунитет укреплять. Учить историю, от поколения к поколению передавать наши традиции, чтить наших героев - истинных, проверенных временем. И, безусловно, на международной арене делать то, что мы и делаем.

На словах борются с террором, на деле – поощряют террористов

В. Бут:

- С одной стороны, мы не должны спускаться до их низменного уровня пакостей и культуры отмены, продолжать быть самими собой, действовать, исходя из принципов правды, справедливости и равноправного отношения. Мы с вами видим, что за последние четыре года, за время проведения СВО, фактически весь мир нас в той или иной степени поддерживает и соглашается. Даже простые граждане в тех же европейских странах, и в Соединенных Штатах. Им не удалось промыть мозги всем так, чтобы заменить правду ложью.

А. Гамов:

- Сборище «желающих», которое организовалось в Берлине впику Шэньчжэню, назвали уже во многих странах четвертым рейхом. Почему?

Сборище «желающих», которое организовалось в Берлине впику Шэньчжэню, назвали уже во многих странах четвертым рейхом. Фото: REUTERS.

М. Захарова:

- 25 лет доминантой в международных отношениях была борьба с международным терроризмом. С конца 90-х мир об этом начал говорить, создавались контртеррористические структуры в Организации Объединенных Наций. Все осудили, все сказали, что это бич современности, страшнее которого мало что может быть. И что? И теперь мы видим, как те, кто бегал с заявлениями, декларациями, клялись вовеки вести бой с терроризмом, которые плакали, меняли аватарки, когда у них происходили теракты, когда просили международной поддержки, как тот же самый Макрон после атаки на «Шарли Эбдо», ни словом не обмолвились, когда киевский режим бьет по детским садам, школам, институтам. Ни разу не упрекнули его за то, что разбрасывает запрещенные конвенциями мины «лепесток», на которых подрываются дети, им отрывает руки и ноги, они остаются без глаз, их здоровью наносится непоправимый ущерб, и не только физическому, но и психологическому, моральному. Что это такое? Это терроризм самого низкого пошиба. И они ровно на это дают деньги.

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